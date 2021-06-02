Юбка с драпировкой названа главной модной покупкой лета. Фото актуальных вариантов

Если раньше юбки-тюльпаны из 80-х годов было принято относить к вечернему гардеробу, то сейчас мода стала более легкой и комфортной, что привело к изменению стиля. Так, асимметричные юбки с драпировкой из хлопка, льна и трикотажа – вещи, которые мгновенно освежат и разнообразят гардероб.

Драпированные юбки в мягких "сливочных" оттенках были замечены в коллекциях Acne Studios и Private Policy. Об этом пишет издание Vogue (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Стилисты рекомендуют выбирать наряды лимонных и ярко-оранжевых оттенков. А дополнить образ можно с помощью правильно подобранных аксессуаров: кожаные вьетнамки в нейтральном цвете и крупная моносерьга.

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Кроме того, Chloe и Jacquemus отдали предпочтение классическому бежевому. Юбка-миди с высокой посадкой, которая выгодно подчеркнет линию талии, или мини с откровенным разрезом и тонкой завязкой на бедрах – эти варианты пригодятся как для обычной прогулки с друзьями, так и для особого вечернего мероприятия.

Льняной кроп-топ с объемными рукавами и шелковая блуза с воротником-стойкой также могут стать отличной комбинацией с драпированной юбкой.

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