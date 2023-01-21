Возвращение ''нулевых'': 5 самых горячих трендов весны 2023 года. Фото

Скучавшие по моде 2000-х могут радоваться, ведь этой весной мы будем носить все, что надевали 23 года назад. Любимый сезон пройдет под девизом "Ярко, дерзко, эпатажно". Доставайте из гардероба вещи с пикантными вырезами и пайетками, плиссированные юбки, а также пальто максимальной длины.

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Стилист под никнеймом Samal San показала, за какими изделиями будут гнаться все модницы. Минимализм стремительно сдает позиции, а в повседневный гардероб переходят элементы вечерних эффектных нарядов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страница до конца).

1. Открытый живот

Если вы усердно трудитесь в спортзале – это точно пойдет на пользу, ведь оголить живот для вас не составит труда. Самыми модными платьями весенне-летнего периода будут те, что имеют экстравагантные вырезы на животе. Реализовать этот тренд также можно расстегнув несколько нижних пуговиц кардигана.

2. Плиссе

Наконец-то настало время плиссе. Популярными будут как плиссированные юбки макси, так и мини. Кроме того, вы можете пополнить свою коллекцию нарядов многоярусными костюмами, рубашками и топами с мелкой плиссировкой.

3. Пальто длины макси

Экстремально длинные строгие пальто и тренчи заполонят все магазины. И хоть они являются не особо практичными, но точно полюбятся девушкам, которые следят за модой. Белая, янтарная, кофейная верхняя одежда разбавит серые будни.

4. Банты и узлы

Данные элементы будут актуальны не только в романтических и вечерних нарядах, но и в повседневных. Самый легкий способ быть в тренде – завязать узел на футболке или рубашке. Чтобы внести разнообразие в ваш гардероб, этой весной отдайте предпочтение платьям и топам с декором в виде узлов и бантов.

5. Градиент

Многие испытают на себе цветотерапию в 2023 году. Но, обратите внимание, не резкий колор-блок, а мягкие переходы оттенка будут смотреться нереально стильно. Как уточняет стилист, особенно эффектно выглядит этот принт на трикотаже.

Как недавно писал OBOZREVATEL, есть грубые, но неочевидные ошибки в образе, которые испортят впечатление о вашем внешнем виде. Чтобы не стать предметом критики, читайте наш материал.

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