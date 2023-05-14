Рукавички, які ви могли часто бачити на фотографіях з минулого, знову повертаються в моду. Не пропустіть момент! Сучасні рукавички точно здивують вас різноманітністю дизайнів, структур, фасонів і довжини. Будь-яка жінка знайде пару, яка полонить саме її серце; а як за допомогою рукавичок створити стильний, сучасний образ і розбавити лук, що здається трохи нудним, розкажу вам я, фэшн-стиліст Анна Романько.

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Додайте кольору

Класичні рукавички базових відтінків (сюди я включаю чорні, коричневі, сірі, а також нюдові відтінки і бордо) нікуди не зникли з магазинів та бутиків. Їх популярність виправдана перш за все універсальністю і практичністю. Рукавички таких відтінків, зазвичай, легко комбінуються з верхнім одягом и будь-якою класикою стриманих відтінків. Але модні дизайнери найбільш знаних французьких та італійських брендів пішли трохи далі і запропонували у сезоні 2023-2024 зробити ставку на яскравість.

Знайти рукавички так званих небазових відтінків може бути важкувато, але реально. Наприклад, фіолетовий, салатовий або рожевий аксесуар стане в пригоді в якості яскравого акценту стриманого або монохромного образу. Рукавички можуть виступати як основним і єдиним ефектним аксесуаром, так і поєднуватися з іншими – прикрасами, сумочкою, шляпкою або шарфом.

Для правильного поєднання декількох яскравих елементів одягу або аксесуарів використовуйте правило "колор блок".

Цю техніку створив відомий Ів Сен-Лоран і саме вона визначає правила комбінації яскравого одягу.

Якщо коротко, то правил лише кілька:

Не боятися використовувати контрастні кольори Не розбавляти образ

Відповідно до техніки колорблокінгу, непоганими варіантами стануть червоні рукавички та чорний або бежевий одяг, зелені і жовтогарячі рукавички під коричневий лук, або поєднання фіолетового аксесуару і жовтого одягу (беріть на озброєння комплементарні кольори – ті, що є контрастними, але чудово доповнюють і навіть підсилюють один одного в дизайні і одязі)

Довгі рукавиці

Рукавички нестандартної довжини, які закривають половину передпліччя або тягнуться вище – до ліктя – це обов’язковий жіночий атрибут цього сезону. Їх можна носити з рукавами будь-якої довжини: з рукавом три чверті рукавички такого дизайну виглядають за замовчуванням ідеально, але якщо рукав має стандартну довжину – це не проблема, підкотіть рукав і призберіть рукавички. Вийде супер! Якщо хочете додати вогника образу, то вдягніть довгі шкіряні рукавички і теплий светр базового кольору.

Мітенки

Мітенки стануть в пригоді для жінок, які (по тим чи іншим причинам) ще не готові до повноцінних рукавичок. Мітенки – це максимально практичний і стильний аксесуар. Через те, що пальці залишаються відкритими, у вас не буде виникати проблем з користуванням сенсорними гаджетами. Найбільш популярними є в’язані моделі, але насправді варіантів набагато більше!

Люксові бренди створили шкіряні, замшеві аксесуари і навіть мітенки з мережива, які підійдуть під вечірні сукні і доповнять ефектний коктейльний лук. З кольорами вам теж буде легко – нюдові, сірі, чорні та коричневі мітенки створені для щоденного носіння, а яскраві моделі – для відповідних особливих днів.

Шипи та заклепки

Рукавички – це аксесуар, через який дуже легко показати світу свою особистість і характер.

І в мене добра новина для буремних дівчат, які особливо полюбляють епатувати публіку шипами, заклепками і рокерським стилем взагалі. Просто уявіть, як круто ви зможете увиразнити свій образ – навіть, досить стриманий – додавши до луку рукавички з шипами. Вибір у вас великий, наприклад, заклепки чудово поєднуються з перфорацією, а додати жіночності можна за допомогою шкіряного бантика або заклепок у формі зірок.

Написи на аксесуарах

Написи на рукавичках – це відносно новий тренд, з ним ви точно не прогадаєте у поточному сезоні.

Написи – це реальна можливість зробити свій аксесуар унікальним, бо наносити на рукавички можна які завгодно слова або фрази. Комусь подобаються назви бренду на одязі, а хтось вибере модель з мотиваційною фразою. Так чи інакше, а рукавички будуть привертати увагу і можуть стати головною фішкою вашого образу.

Технології друку на одязі дозволяють нам не обмежувати себе тим, що представлено в магазині, а легко створювати щось своє, особливе, з певним меседжем світу чи нагадуванням собі. Це круто!

Рукавички і стиль одягу

Тепер ви озброєні основними трендами і, я гадаю, вже готові почати активно носити рукавички.

А я, на останок, нагадаю, що рукавички повинні гармонійно поєднуватися зі стилем одягу. Під спортивний костюм підійдуть спортивні рукавички, а якщо ви в світлому денімі, найкращим варіантом будуть рукавички з тканини білого кольору, чорні сукні – це час для жіночних з мереживом рукавичок, ну, і так далі.