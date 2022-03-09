Vogue, Tatler, GQ и другие женские журналы уходят из России

Известное во всем мире журнальное издательство Condé Nast, в которое входят культовые Tatler, Vogue, Glamour, GQ, Vanity Fair и другие популярные проекты, приостанавливает свою издательскую деятельность в России. Причиной тому стала война РФ с Украиной.

Также Condé Nast сообщила о том, что будет делать пожертвование на гуманитарную помощь украинцам, а все средства направит в Международный комитет Красный Крест и Украинскому черезвычайному фонду. Об этом сообщает Vogue Business.

"Мы по-прежнему шокированы и напуганы бессмысленным насилием и трагическим гуманитарным кризисом в Украине", — сказал генеральный директор Роджер Линч.

Он добавил, что для сотрудников изданий "крайне важно" создавать безопасно контент.

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"Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать наш контент без риска для безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас", – отметил Линч.

Отметим, что компания Condé Nast, приостановив издательскую деятельность, присоединилась к новостным организациям, включая Reuters , Bloomberg , New York Times и BBC.

Напомним, что из-за вторжения российских войск на территорию Украины, против РФ были введены множество санкций. Среди них, приостановление коммерческой деятельности роскошных брендов, включая Chanel , Hermès , Prada, LVMH (владелец Louis Vuitton) и Kering (владелец Gucci).

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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