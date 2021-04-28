Vogue дал советы, как обновить весенний гардероб. Фото

Для поднятия настроения психологи рекомендуют начать с добавления в гардероб ярких и романтичных нот. Например, яркие цвета. Можно сфокусироваться на двух очень сочных оттенках – зеленом и желтом.

Так, первый этой весной и вовсе бьет все рекорды популярности, а второй – станет незаменимым спутником в дождливые дни. Об этом пишет издание Vogue UA.

Как сообщает модный глянец, весной на фоне распускающихся магнолий, абрикос и сакур хорошо будут смотреться принты с крупными бутонами.

Кроме того, многие байеры говорят, что за последний год повысился спрос не только на спортивные костюмы или расслабленную одежду в пижамном стиле, но и на вещи с WOW-эффектом. Людям хочется праздника, поэтому даже на домашней вечеринке уже естественно появиться в платье с рукавами-буфами или перьях.

Также в тренде кружево, которое мгновенно добавляет образу изящества и воздушности. Особенно нежно оно смотрится в белом цвете, который можно сочетать абсолютно со всем – от цветастых юбок до брутального денима, играя на контрастах.

Полупрозрачные ткани – еще один способ добавить гардеробу и своему настроению легкости. Очень красиво они смотрятся в движении.

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