Vogue дал советы, как обновить весенний гардероб. Фото
Для поднятия настроения психологи рекомендуют начать с добавления в гардероб ярких и романтичных нот. Например, яркие цвета. Можно сфокусироваться на двух очень сочных оттенках – зеленом и желтом.
Так, первый этой весной и вовсе бьет все рекорды популярности, а второй – станет незаменимым спутником в дождливые дни. Об этом пишет издание Vogue UA.
Как сообщает модный глянец, весной на фоне распускающихся магнолий, абрикос и сакур хорошо будут смотреться принты с крупными бутонами.
Кроме того, многие байеры говорят, что за последний год повысился спрос не только на спортивные костюмы или расслабленную одежду в пижамном стиле, но и на вещи с WOW-эффектом. Людям хочется праздника, поэтому даже на домашней вечеринке уже естественно появиться в платье с рукавами-буфами или перьях.
Также в тренде кружево, которое мгновенно добавляет образу изящества и воздушности. Особенно нежно оно смотрится в белом цвете, который можно сочетать абсолютно со всем – от цветастых юбок до брутального денима, играя на контрастах.
Полупрозрачные ткани – еще один способ добавить гардеробу и своему настроению легкости. Очень красиво они смотрятся в движении.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
журнал о моде Vogue UA назвал трендовым платьем этого сезона – приталенную модель А-силуэта. Оно отличается от других универсальностью и практичностью.
Также платки снова вернулись в моду. Эксперт Лилия Терещенко рассказала, что в этом сезоне актуальны как однотонные платки, так и с ярким, необычным принтом.