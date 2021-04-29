Удобная модная обувь на лето 2021: с чем сочетать

В 2021 году дизайнеры выпускают обувь без высоких шпилек и резких переходов. Среди популярных моделей рыбацкие сандалии, "джутовые" и босоножки на массивной подошве.

В такой обуви вы будете чувствовать легкость и комфорт. О трендах, которые останутся в вашем гардеробе этим летом, пишет Cosmopolitan (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Рыбацкие сандалии

Плетеные сандалии с закрытым носом из грубой кожи – must-have этого сезона. Они идеально сочетаются с брючным костюмом маскулинного стиля, летними сарафанами и платьями на выход. Ваш образ будет выглядеть необычно и точно зацепит окружающих.

Обувь флип-флоп

Флип-флоп или вьетнамки уже который год остаются среди главных трендов летнего сезона. В этот раз пляжная обувь вдохновила дизайнеров на создание моделей на каблуках или платформе. Вьетнамки можно сочетать с легкими комбинезонами и платьями с цветочным принтом.

Kitten heel

Туфли и босоножки на трехсантиметровом каблуке сделают образ более утонченным и женственным. Модель идеально сочетается с укороченными джинсами, юбками длины миди и брюками-кюлотами.

"Джутовые" сандалии

В легких сандалиях, сплетенных из жгутов, удобно выйти в жаркую погоду на прогулку по городу, свидания или в любимое кафе.

Босоножки на массивной подошве

Обратите внимание на массивные босоножки с ремешками или прозрачными вставками. А если выбрать модель, которая объединяет несколько цветов одновременно, то можно скомбинировать эффектный образ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, еще одним обувным трендом весенне-летнего сезона 2021, кроме "рыбацких" сандалий, оказалась не менее практичная и удобная модель – сандалии с тонкими ремешками и закрытым большим пальцем. Самый главный плюс этой пары в ее универсальности.