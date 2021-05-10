Трикотажная рубашка стала модным трендом весны 2021

София Ковнир
София Ковнир
Мода
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Трикотажная рубашка стала модным трендом весны 2021

Весной 2021 главным трендом стала трикотажная рубашка. Этот элемент гардероба заполонил ленты всех пользователей социальных сетей, так как он имеет множество преимуществ: практичность, универсальность и простота в стилизации.

Трикотажная рубашка – лучшая инвестиция в гардероб весенне-летнего сезоне. Об этом пишет издание Vogue UA (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Для эффектного образа выбирайте джинсы wide leg, кожаные брюки и крупные моносерьги. Эффектным дополнением станет кожаная сумка-багет на коротком ремешке.

Вариаций рубашек – целое множество. Актуальными будут и модели на пуговицах и с V-образным вырезом, и воротником поло, и выполненные в технике пэчворк, и даже на молнии, которая позволит регулировать степень ее "открытости".

Трикотажная рубашка – лучшая инвестиция в гардероб весенне-летнего сезоне
Вариаций рубашек – целое множество

Особый акцент – на цветовом исполнении. В новом сезоне советуем делать ставку на ярких оттенках: этой весной синий электрик, насыщенный изумрудный или лавандовый придутся как нельзя кстати.

Особый акцент – на цветовом исполнении

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что платья в пасторальном стиле, которые по-другому называют "пастушьими" – один из главных трендов сезона весна-лето 2021. Главной отличительной чертой таких нарядов являются струящиеся и воздушные натуральные ткани, простые линии и силуэты, полевые узоры, открытые плечи и объемные рукава.

Также OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку трендовых образов, которые можно носить как на каждый день так и надеть по особому случаю – на день рождение, вечеринку, светское мероприятие или даже на работу.

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