Трендовая летняя обувь 2021: появилось много новых моделей

До лета осталось несколько недель, а значит самое время обновлять запасы летней обуви. Чтобы чувствовать себя комфортно и модно во время жаркой поры, следует приобрести несколько моделей на сезон.

OBOZREVATEL собрал главные модные новинки, которые способны подчеркнуть индивидуальность и женственность вашего стиля. Ассортимент трендовой обуви очень широкий, это позволит выбрать вариант, с которым вы не расстанетесь.

Этим летом стоит выбирать модели с широкими ремешками. Удобные шлепанцы с анатомической формой подошвы – комфортный вариант.

Босоножки со шнуровкой на шпильке подчеркнут изящную и миниатюрную ножку. Модель подходит под платье и объемные джинсы. Длинные ленты и кожаные ремешки вокруг ноги выглядят очень красиво. Открытые туфли часто надевают голливудские звезды на красную дорожку.

Вьетнамки на каблуках и танкетке стали фаворитами среди модниц. Дизайнеры рекомендуют носить их в офис и на прогулку, сочетать с джинсами палаццо, платьями или юбками.

Спортивные сандалии с широкими ремешками все чаще демонстрируют модницы в Instagram. Бренд Chanel показал трендовые босоножки еще в 2020 году, но сейчас они на пике популярности. Их можно сочетать со спортивной одеждой и повседневными платьями разной длины.

Летом в тренде будут сабо на каблуке ярких цветов, они станут отличной альтернативой классическим туфлям. Сабо добавляют шарма даже простому образу, ведь подчеркивают женственность и удлиняют ноги.

Сандалии с ремешками – летняя обувь, которую можно носить целый день и не устать от ходьбы. Широкие ремни и плоская подошва must have для долгих прогулок.

Обувь с деревянной подошвой стилисты советуют выбирать тем, кто любит удобство и хочет быть в тренде. "Деревянные" босоножки станут модным акцентом в образе.

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