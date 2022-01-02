Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Анна Яковлева
Мода
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Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Всем известно, что мода циклична и некоторые тенденции последних лет начинают ослабевать. Для того чтобы оставаться в тренде, порой приходится избавляться от некоторых вещей. Среди таких, леггинсы, туфли на шпильке, узкие джинсы и другое.

Профессиональные стилисты отмечают, что также нужно попрощаться с мешковатыми нарядами, массивными кроссовками и одеждой с принтом тай-дай. Об этом сообщает издание Insider (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Леггинсы

Стилист Лана Бланк уверена, что простые леггинсы уходят из моды. Если с ними трудно распрощаться, то она советует оставить их для тренировок или домашней одежды.

Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас
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Туфли на шпильке

Этот элемент гардероба уже давно потерял актуальность из-за пандемии коронавируса, поскольку люди стали больше проводить времени дома. Вероятнее всего, в 2022 году высокие каблуки на тонкой шпильке будут антитрендом.

Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Мешковатый наряд

Стилист и модель Тара Дюпюи считает, что одежда больших размеров уступит место строгим силуэтам. Однако, если в этом году их еще можно будет сочетать с приталенными вещами.

Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Узкие джинсы

Этот элемент гардероба был актуальным в 2021 году, но теперь стоит перейти на другой крой. Есть огромный выбор модных джинсов свободного кроя.

Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Маленькие сумки

Сюда входит не только сумки, но и кошельки. Эта тенденция угасает. Но, в тренды возвращаются сумки среднего размера.

Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Топы с открытыми плечами

Такой вариант сдает позиции в 2022 году, несмотря на то, что является фаворитом для многих девушек. Лучше выбирать топы с интересными деталями на рукавах.

Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Неудобные свитера

Стилист Ли Уильямс отмечает, что свитера с короткими рукавами или укороченные трикотажные изделия трудно носить. Лучше всего заменить их многослойностью в одежде.

Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Массивные кроссовки

Такая обувь пользовалась огромной популярностью, как на подиумах, так и в Instagram.Однако тренд постепенно уходит.

Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Велосипедки

Такие шорты вновь будут считаться спортивной одеждой. Их использование в повседневной жизни определенно идет на убыль.

Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Одежда с принтом тай-дай

Модный тренд 2021 года уступает место изысканно-красочным вещам. Все потому, что люди снова возвращаются к работе и становятся более формальными.

Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Ретро-шляпы/Шляпы-ведра

Популярные в 90-х и в 21-м шляпы больше не актуальны. В новом году они могут выглядеть уже нелепо. По словам стилистов, лучше надеть классическую бейсболку.

Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Одежда с принтом шахматной доски

Ли Уильямс уверяет, что головокружительная тенденция визуально раздражает людей и вдобавок такой принт сложно носить. Если он сильно приходится по душе, то правильнее будет использовать его в маленьком количестве.

Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в моде в 2022 году будут популярны кроссовки в винтажном стиле, с прозрачными вставками или лакированной кожей.

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