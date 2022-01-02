Стилисты назвали 12 вещей, которые нужно выбросить из гардероба прямо сейчас

Всем известно, что мода циклична и некоторые тенденции последних лет начинают ослабевать. Для того чтобы оставаться в тренде, порой приходится избавляться от некоторых вещей. Среди таких, леггинсы, туфли на шпильке, узкие джинсы и другое.

Профессиональные стилисты отмечают, что также нужно попрощаться с мешковатыми нарядами, массивными кроссовками и одеждой с принтом тай-дай. Об этом сообщает издание Insider (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Леггинсы

Стилист Лана Бланк уверена, что простые леггинсы уходят из моды. Если с ними трудно распрощаться, то она советует оставить их для тренировок или домашней одежды.

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Туфли на шпильке

Этот элемент гардероба уже давно потерял актуальность из-за пандемии коронавируса, поскольку люди стали больше проводить времени дома. Вероятнее всего, в 2022 году высокие каблуки на тонкой шпильке будут антитрендом.

Мешковатый наряд

Стилист и модель Тара Дюпюи считает, что одежда больших размеров уступит место строгим силуэтам. Однако, если в этом году их еще можно будет сочетать с приталенными вещами.

Узкие джинсы

Этот элемент гардероба был актуальным в 2021 году, но теперь стоит перейти на другой крой. Есть огромный выбор модных джинсов свободного кроя.

Маленькие сумки

Сюда входит не только сумки, но и кошельки. Эта тенденция угасает. Но, в тренды возвращаются сумки среднего размера.

Топы с открытыми плечами

Такой вариант сдает позиции в 2022 году, несмотря на то, что является фаворитом для многих девушек. Лучше выбирать топы с интересными деталями на рукавах.

Неудобные свитера

Стилист Ли Уильямс отмечает, что свитера с короткими рукавами или укороченные трикотажные изделия трудно носить. Лучше всего заменить их многослойностью в одежде.

Массивные кроссовки

Такая обувь пользовалась огромной популярностью, как на подиумах, так и в Instagram.Однако тренд постепенно уходит.

Велосипедки

Такие шорты вновь будут считаться спортивной одеждой. Их использование в повседневной жизни определенно идет на убыль.

Одежда с принтом тай-дай

Модный тренд 2021 года уступает место изысканно-красочным вещам. Все потому, что люди снова возвращаются к работе и становятся более формальными.

Ретро-шляпы/Шляпы-ведра

Популярные в 90-х и в 21-м шляпы больше не актуальны. В новом году они могут выглядеть уже нелепо. По словам стилистов, лучше надеть классическую бейсболку.

Одежда с принтом шахматной доски

Ли Уильямс уверяет, что головокружительная тенденция визуально раздражает людей и вдобавок такой принт сложно носить. Если он сильно приходится по душе, то правильнее будет использовать его в маленьком количестве.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в моде в 2022 году будут популярны кроссовки в винтажном стиле, с прозрачными вставками или лакированной кожей.