Стилист показала самые модные образы для студенток в 2021 году. Фото

Стилист Екатерина Полякова рассказала, что в стильном гардеробе студентки должны быть мини-юбки с объемными свитерами, рубашки из плотной ткани, а также свободные жакеты. По словам эксперта, из моды вышли каблуки на шпильках.

Главное – это собрать универсальный гардероб, в котором все друг с другом будет сочетаться. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Чтобы под жакет можно было надеть и тонкий топ, и толстый джемпер, нужно выбирать его достаточно свободным и обязательно структурированным.

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Короткие и приталенные платья – это неудобно и нестильно. Альтернатива – мини-юбки и объемные свитеры, жилеты с выглядывающими рубашками.

По словам стилиста, в образе должен быть воздух. Когда все облегает, то часто смотрится скучно. Также важно, чтобы рубашка была плотной, а не просто висела.

Также не стоит забывать о перепадах объемов. Юбка мини лучше сочетается с объемным верхом, тогда образ выглядит стильно.

Эксперт добавила, что также аутфит могут испортить скучные балетки. Их можно заменить на кроссовки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.