Стилист назвала летние вещи, которые вышли из моды. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
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Летние вещи, которые вышли из моды

Стилист Екатерина Полякова рассказала, какие вещи вышли из моды и их не стоит добавлять в свой летний образ. Так, это слишком короткие обтягивающие шорты или наряд полностью в стиле бохо.

Эксперт также показала на примерах, как сочетать одежду, чтобы выглядеть стильно и современно. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Бохо – пожалуй, самый распространенный стиль в одежде летом. Однако, по словам Поляковой, с головы до ног одеваться в бохо – это слишком, лучше разбавить.

Наряд полностью в стиле бохо вышел из моды

Футболка и шорты – идеальная пара для лета. Только позаботьтесь об их актуальности. Слишком короткие обтягивающие модели давно устарели.

Короткие обтягивающие шорты – антитренд лета 2021

Белое летящее платья создано для лета. Однако, по словам эксперта, оно не должно сидеть по фигуре. Также освежите образ современными деталями.

Белое приталенное платье – антитренд лета 2021

Полякова заявила, что лучше выбирать рваные джинсы более свободного кроя. Дайте телу дышать, не обтягивайте его полностью.

Рваные приталенные джинсы – антитренд лета 2021

Посередине и справа (на фото) можно увидеть примеры актуальных городских шортов. Шорты слева неудачный пример – сборка на талии и поясок устарели.

Шорты слева неудачный пример – сборка на талии и поясок устарели

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.

Мода