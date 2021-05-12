Стилист назвала летние вещи, которые вышли из моды. Фото

Стилист Екатерина Полякова рассказала, какие вещи вышли из моды и их не стоит добавлять в свой летний образ. Так, это слишком короткие обтягивающие шорты или наряд полностью в стиле бохо.

Эксперт также показала на примерах, как сочетать одежду, чтобы выглядеть стильно и современно. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Бохо – пожалуй, самый распространенный стиль в одежде летом. Однако, по словам Поляковой, с головы до ног одеваться в бохо – это слишком, лучше разбавить.

Футболка и шорты – идеальная пара для лета. Только позаботьтесь об их актуальности. Слишком короткие обтягивающие модели давно устарели.

Белое летящее платья создано для лета. Однако, по словам эксперта, оно не должно сидеть по фигуре. Также освежите образ современными деталями.

Полякова заявила, что лучше выбирать рваные джинсы более свободного кроя. Дайте телу дышать, не обтягивайте его полностью.

Посередине и справа (на фото) можно увидеть примеры актуальных городских шортов. Шорты слева неудачный пример – сборка на талии и поясок устарели.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.