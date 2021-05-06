Слингбэки и элегантные лодочки стали трендом сезона весна-лето 2021. Фото

В сезоне весна-лето 2021 в тренде будут туфли с открытой пяткой, варианты на миниатюрном каблуке, модели с декором в виде цепей, элегантные лодочки, а также с ремешками у щиколоток и квадратным носком.

Кроме того, актуальными будут модели на высокой платформе. Подробней о популярных вариантах обуви на весну-лето 2021 – пишет издание Vogue UA (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Слингбэки

Культовая модель 1950-х годов, которую в свое время обожала принцесса Диана, этой весной обзавелась свежими дизайнами. Так, Saint Laurent представили туфли-слингбэки с металлическим мысом, Prada показали лодочки со спортивными нейлоновым язычком, а Valentino сделали ставку на модель, усыпанную фигурной цветочной лепкой.

Цепи

Этой весной самые привлекательные пары показали: Victoria Beckham, Givenchy и Versace. Так, в коллекции Виктории Бекхэм появились белые пары с массивными цепочками, Мэттью Уильямс показал туфли с шипами и элегантной цепочкой, а Донатела Версаче предложила мюли с массивными звеньями на высокой платформе. Туфли с цепями будут одинаково стильно смотреться как с модными джинсами или кожаными ансаблями, так и с нарядным платьем.

Kitten heels

В сезоне весна-лето 2021 элегантные и изящные туфли с "кошачьим" каблуком, более известные как kitten-heels, стали главным объектом обожания среди дизайнеров. Valentino украсили туфли массивными шипами, Prada соединили спортивный шик и элегантность в одном флаконе, а Giorgio Armani предложили вечерние атласные лодочки.

Платформа

Один из способов добавить несколько сантиметров к росту – выбрать обувь на массивной платформе, которая является трендом этого сезона. Такая обувь составит достойную пару платьям в богемном стиле и льняным брючным костюмам.

Элегантные лодочки

Остроносая модель на высоком каблуке давно укрепилась в гардеробах модниц и заняла почетное место в сердцах дизайнеров. В этом сезоне предлагаем обратить внимание на туфли с PVC-вставками и открытой пяткой Alexandre Vauthier, женственный вариант в голубом оттенке Giorgio Armani и лакированные пары Versace – бренд показал туфли как в пастельных оттенках, так и в яркой цветовой гамме.

Изящные перемычки

Туфли с многочисленными изящными перемычками – модный тренд этой весны. Виржини Виар показала в этом сезоне туфли как на высоком каблуке, так и пары с квадратным каблуком и открытой пяткой. Тем временем, Salvatore Ferrgamo продемонстрировали кожаные туфли на каждый день, а Miu Miu сделали ставку на серебристую вечернюю модель.

Ремешки на щиколотках

Отличительной деталью актуальных туфель этой весны являются ремешки на щиколотках. Несмотря на то, что эта обувь может визуально укоротить силуэт, дизайнеры предлагают прежде всего делать ставку на комфорт в этом сезоне. Туфли на высоком каблуке с ремешком на щиколотке в коллекции Max Mara были настолько элегантными, насколько это возможно – бренд показал модель с жестким острым носком и тонким ремешком несколько раз охватывающим щиколотки в классических нюдовых или коричневых тонах.

Квадратный мыс

Мотивы 1990-х годов не покидают головы дизайнеров. Вслед за спортивными брюками, топами на токих бретельках, сумками-багетами и бейсболками, бренды воспели туфли с квадратным мысом. Drome признались в любви белоснежной паре, которая идеально впишется в летний деловой гардероб, Coperni показали туфли с открытой пяткой и всевозможными ремешками вокруг щиколоток, а Salvatore Ferragamo представили фигурные туфли, для девушек, которые любят эксперименты со стилем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сезоне осень-зима 2021/2022 в тренде будут мини-платья с бахромой, сверкающие наряды в оттенке серебра, яркие цвета и незаурядные принты. В прошлом осенне-зимнем сезоне бахрома покорила мир моды и поэтому не собирается сдавать свои позиции и в 2021-2022 годах.