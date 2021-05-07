Шопперы, бананки, винтажные: стилист показала хиты среди сумок. Видео

Профессиональный стилист с многолетним опытом Александра Войсевич рассказала, что в этом сезоне актуальны сумки-шопперы, бананки, сумки ярких цветов, винтажные и сумки-багеты.

Этой информацией эксперт поделилась в программе " Kyiv LIVE". Она объяснила, что сумка относится к тем вещам, которые необходимо выбирать не на день или месяц, а на длительный период времени (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Шопперы удобны тем, что в них поместится много вещей. Однако такую сумку следует выбрать правильного размера, потому что если женщина низкая и маленькая, то огромная сумка ей точно не подойдет.

Яркие сумки смогут дополнить повседневный образ, добавив немного акцента. Но также не стоит забывать о том, что лук должен получиться гармоничным, не перенасыщенным разными цветами.

Сумка-багет была популярна еще в 2000-х, и сейчас опять вернулась в тренды, чтобы заново покорять модниц.

Бананки, которые полюбили не только представительницы женского пола, но и мужчины, стилист рекомендует носить через плечо, а не на поясе.

Винтажный вариант сумки отлично будет сочетаться с классическими джинсами и топами.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что крупное плетение, дутые ремешки или стеганые мотивы этим летом одни из самых желанных обувных трендов. Так, дутость в 2021 году добралась не только до курток, пиджаков и сумок, но и обуви. Такая вещь более мягче облегает ногу, а также выглядит изящнее.