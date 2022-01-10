Самые нелепые образы с шарфом. 10 провальных ошибок всех женщин

Шарф – элемент гардероба, который модницы используют не только, чтобы согреться, но и чтобы сделать свой образ стильным в теплое время года. Однако часто представительницы прекрасного пола выглядят нелепо с этим аксессуаром, допуская самые распространенные ошибки в его носке.

О том, как правильно сочетать шарфы с одеждой, пишет Marie Claire. Издание назвало 10 ошибок, которые допускают все женщины.

1. Шарф-труба поверх обтягивающего свитера. Огромный вязаный шарф-труба в сочетании с узким верхом зрительно увеличивает шею и, как минимум, выглядит нелепо. Если вы не можете без него обойтись, то отдайте предпочтение аксессуару, который можно спрятать под верхнюю одежду.

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2. Сильно затянутый шарф. Такой аксессуар искажает пропорции в образе. Лучше выбрать широкий шарф на подобии шали, который можно набросить поверх пальто.

3. Слишком большой шарф. Шарф, обмотанный вокруг шеи, вдвое уменьшает рост. Девушкам низкого роста больше подойдет аксессуар в стиле пончо или кейпа.

4. Неправильное сочетание шарфа и шапки. Эти элементы в обязательном порядке должны дружить между собой по оттенку. Фактурные вязаные шапки не стоит сочетать с тонкими легкими шарфами. А так, как комплект шапка плюс шарф одного цвета и фактуры уже не в моде, то лучше выбрать одну фактуру и один цвет разных оттенков.

5. Активный шарф и пестрый верх. Шарфы с логотипами и надписями – сейчас тренд сезона. Но ими можно дополнить только спокойный фон – лаконичную верхнюю одежду.

6. Неправильный цвет шарфа. Если вы хотите сделать свой образ ярким за счет шарфа, то только он должен быть выразительным. При этом, девушкам, которые не красятся, яркие шарфы противопоказаны.

7. Один шарф на все случаи жизни. Если ваш гардероб разнообразен, то одним "универсальным" шарфом не ограничиться. Этот аксессуар должен быть уникальным для каждого гардероба.

8. Шарф не по сезону. Тонкие шарфы зимой смотрятся неуместно, как и аксессуары из крупной вязки в теплую пору. В обоих случаях людям захочется вас согреть.

9. Плохое качество шарфа. Дешевый аксессуар сделает неряшливым весь образ. Одежда с катышками, не выводимыми пятнами и давними складками не должна быть в гардеробе.

10. Сложная техника завязывания шарфа. Сейчас в моде простая носка аксессуара. Шарф легко и небрежно закинут на шею будет красивее смотреться, нежели завязанный в сложный узел. Для удобности его можно зафиксировать булавкой.

Любой образ можно сделать оригинальным и стильным с помощью шарфа. Но для этого в гардеробе должно быть несколько таких аксессуаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторую одежду не рекомендуется носить дома. Пижамы, кигуруми, халаты и изношенные вещи делают образ неэстетичным.