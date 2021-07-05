Самые главные секреты идеального образа: стилист дала советы
Украинский стилист Екатерина Полякова поделилась с модницами пятью секретами идеального образа. Среди них – перепад объемов, соблюдение пропорций и баланс открытых зон.
По словам эксперта, если эти правила соблюдать, то образ будет смотреться гармоничнее и правильнее. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
- Перепад объемов
Идеально, когда объем сконцентрирован только вверху или внизу, а низ и верх соответственно имеет более прилегающий к телу крой.
- Соблюдение пропорций
Чтобы выглядеть стройно, лучше не нарушать пропорции, а именно к длинному низу подбирать короткий верх, а к короткому – наоборот длинный.
- Баланс открытых зон
Принцип заключается в том, что лучше открывать что-то одно – или декольте, или ноги. Когда обе зоны открыты – это часто перебор.
- Расстановка акцентов
Безопасный принцип работы с цветом: одежду ярких цветов дополнить аксессуарами нейтральных цветов, и наоборот нейтральную – яркими.
- Микс фактур
При составлении тотал лука помните, чтобы он не был скучным. Сочетайте разные фактуры в одежде и аксессуарах: гладкие и рельефные.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
украинский стилист Екатерина Полякова собрала подборку летних вещей, которые будут в моде вне времени. Среди них – юбки миди, шорты-бермуды, белые рубашки и воздушные платья.
Также она поделилась снимками, на которых продемонстрировала, как выглядят антитрендовые, базовые и трендовые летние платья 2021. Среди них – наряды в бельевом стиле, с леопардовым принтом и кружевом.