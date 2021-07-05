Самые главные секреты идеального образа: стилист дала советы

Украинский стилист Екатерина Полякова поделилась с модницами пятью секретами идеального образа. Среди них – перепад объемов, соблюдение пропорций и баланс открытых зон.

По словам эксперта, если эти правила соблюдать, то образ будет смотреться гармоничнее и правильнее. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Перепад объемов

Идеально, когда объем сконцентрирован только вверху или внизу, а низ и верх соответственно имеет более прилегающий к телу крой.

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Соблюдение пропорций

Чтобы выглядеть стройно, лучше не нарушать пропорции, а именно к длинному низу подбирать короткий верх, а к короткому – наоборот длинный.

Баланс открытых зон

Принцип заключается в том, что лучше открывать что-то одно – или декольте, или ноги. Когда обе зоны открыты – это часто перебор.

Расстановка акцентов

Безопасный принцип работы с цветом: одежду ярких цветов дополнить аксессуарами нейтральных цветов, и наоборот нейтральную – яркими.

Микс фактур

При составлении тотал лука помните, чтобы он не был скучным. Сочетайте разные фактуры в одежде и аксессуарах: гладкие и рельефные.

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