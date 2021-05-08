Самодельные ожерелья из бисера вернулись в моду: как сделать тренд сезона весны-лета. Видео
Этим летом в моде снова будут самодельные украшения из бисера, которые были популярны в 90-х годах. В тренде: яркие кулоны из необработанного жемчуга, разноцветные бусы, стеклярусы и цветные камни.
Подобные аксессуары из бисера можно найти у Roxanne Assoulin. Кулоны из необработанного жемчуга есть у бренда Timeless Pearly. Настоящие Insta-украшения можно приобрести у берлинского бренда Wald. Найти наборы из кулонов и браслетов из бисера можно в H&M.
Самодельные украшения хорошо подходят практически к любому стилю и гардеробу. К примеру, яркий кулон будет отлично сочетаться с цветочными платьями, а украшения из необработанного жемчуга подойдут к образу из классической рубашкой, жакета и брюк свободного кроя. Разноцветные бусы и стеклярусы гармонично дополнят наряд из короткого топа и высоких джинсовых шорт.
Стать обладателем модного аксессуара также можно, создав его самостоятельно своими руками. Так, на Youtube есть много обучающих уроков, как создать украшения из бисера. Для того, чтобы приступить к работе, необходимо обзавестись бисером и фурнитурой, которые продаются в специальных магазинах рукоделия.
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