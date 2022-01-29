С чем носить джинсы, чтобы выглядеть стильно: 6 самых выигрышных образов

Украинский стилист и блогер Татьяна Белявина рассказала модницам способы, как разнообразить ношение джинсов на каждый день. По ее словам, при помощи аксессуаров, фактуры, цветов и принта, можно "разбавить" унылый образ.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Сочетание джинс, футболки, трикотаж, худи – уже давно присвоено звание "униформа", т.к. это самое простое и удобное, что только придумал человек. Но часто это и самый унылый и обезличенный вариант", – написала стилист (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Чтобы разнообразить образ с джинсами так, чтобы это было одновременно удобно, красиво и быстро, необходимо:

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Аксессуары

По мнению эксперта, это самый простой и одновременно сложный способ разнообразить ношение джинсов.

"Если комплект банальный, то аксессуары должны отыгрывать за всех, взять удар на себя. Обувь + сумка + украшения – все должно быть современным и интересным", – написала стилист.

Разная фактура

Татьяна отметила, если девушка выбирает гладкие, простые джинсы, то верх лучше подобрать фактурный.

Цвет

Отмечается, что в теории цвет "вытягивает" джинсы и выделяется, однако не всегда. Если девушка предпочтет гладкий, цветной трикотажный свитер и больше ничего, то "интересность комплекта пропадет".

Принт

Чтобы поднять статус комплекта, можно надеть вещь с принтом. Он может быть на трикотаже, пиджаках, футболках, топах и так далее.

Принт и цвет

Двойной удар для хорошего и не скучного образа – цветной принт. По мнению стилиста, чем больше задействовано в комплекте инструментов, тем интереснее получается сочетание.

Многослойность

"Всегда смотрится здорово. Применяем, пока не стало сильно жарко, летом точно будет не до этого. Если кроме многослойности будет еще принт, цвет, разница фактур, то однозначно такой комплект банальным назвать нельзя", – добавила Татьяна Белявина.

Кроме того, она подчеркнула, что вещи в образе должны быть современными, отлично сидеть по фигуре, правильно подобранные по длине и объему к параметрам, а также визуально подходить к лицу.

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