Пять платьев, которые никогда не выйдут из моды: должны быть в гардеробе у всех женщин. Фото

Платья были основным элементом женского гардероба с незапамятных времен. От сезона к сезону меняются только их фасоны, длина и расцветки.

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Однако есть модели, которые заслуживают того, чтобы называться вневременными. Какие платья сейчас в моде, будут модными через год и через десятилетие, рассказывает OBOZREVATEL.

Маленькое черное платье – платье, которое не нуждается в представлении

Его носили такие иконы стиля, как Коко Шанель, Одри Хепберн и принцесса Диана. Несмотря на то, что оно было в моде на протяжении десятилетий, все указывает на то, что он останется с нами навсегда. Маленькое черное платье с годами стало синонимом стиля.

Оно отлично подходит для различных случаев и всегда в моде, вне зависимости от современных тенденций. Более того: оно регулярно появляется на подиумах крупнейших домов мод, что только подтверждает его вневременной потенциал.

Элегантное платье-карандаш – фасон, который никогда не выйдет из моды

Есть фасоны, которые вошли в моду ненадолго, но есть и такие, которые мы носим годами и они никогда не теряют своей актуальности. Элегантные платья-карандаши, несомненно, относятся ко второй группе. Им не приходится конкурировать с сезонными трендами, ведь они вне времени и навсегда вошли в мир стильной классики. Неслучайно такие платья чаще всего выбирают члены британской королевской семьи или первые леди. Трудно найти одежду более стильную и классную.

Платье-рубашка – на многие случаи жизни

Первые платья-рубашки появились в моде в 1940-х годах, с тех пор менялись их длина, цвета и узоры, но классическая форма не менялась. Платья-рубашки с воротником и застежкой на пуговицы элегантны и подходят во многих случаях. Самыми универсальными являются платья белого и синего цвета, которые подойдут для офиса, деловой встречи, важного экзамена или для повседневной носки. Они подходят как для высоких каблуков, так и для обуви на плоской подошве.

Платье-комбинация – от времен Кэрри Брэдшоу до наших дней

Все мы помним культовые платья Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе", но одно выдержало испытание временем – атласное платье-комбинация, которое каждый сезон возвращается в тренды в различных вариантах. Его постоянное присутствие в моде способно удивлять, ведь это платье обманчиво напоминает ночную сорочку. Несмотря на это, в нем есть что-то исключительно женственное и элегантное. Эта модель на тонких ремешках хорошо сочетается как с туфлями на высоком каблуке, так и с вашими любимыми кроссовками.

Цветочные платья – всегда в моде

Замыкают список вневременной одежды платья с цветочным орнаментом. Они женственны, уникальны и вписываются в дресс-код во многих ситуациях. Неудивительно, что их любят как любители стиля бохо, так и такие иконы стиля, как Кейт Миддлтон.

Напомним, джинсы занимают особое место в гардеробе парижанок. Но из-за непрерывного потока модных тенденций, эта вещь делает свой небольшой шаг назад. На передний план выходят альтернативы. Что следует носить вместо денима, чтобы придать своему стилю немного французского шарма? Читайте в материале OBOZREVATEL.

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