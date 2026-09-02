Почему всё украинское стало модным: стилистка объяснила феномен, выходящий далеко за рамки тренда

Еще несколько лет назад украинские мотивы в одежде у многих ассоциировались прежде всего с вышиванкой, этническим стилем и нарядами для торжественных событий. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Украинские бренды носят в повседневной жизни, традиционные техники интегрируют в современный дизайн, а вещи наших дизайнеров давно вышли на международный уровень. Стилист Галина Денисюк объяснила, почему украинское стало модным и почему называть это лишь трендом уже неправильно.

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По словам Денисюк, одна из главных причин – изменение отношения самих украинцев к собственной культуре.

"Мы перестали смотреть на украинское как на нечто, что нужно обязательно модернизировать, чтобы оно стало достаточно модным. Наоборот, мы наконец-то увидели ценность в том, что уже имеем: в ремеслах, вышивке, формах, украшениях, символах, творчестве мастеров. А дизайнеры научились очень красиво переводить это наследие на язык современной моды".

Особенно заметным этот процесс стал в последние годы. Одежда и аксессуары превратились ещё и в способ говорить о своём происхождении и культурной принадлежности. При этом украинский код больше не обязательно должен быть очевидным.

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"Украинская идентичность в моде сегодня гораздо шире. Можно выбрать одежду украинского бренда, современные украшения с украинскими мотивами, вещи из льна, ручную работу, плетение или переосмысленные традиционные формы. Украинский код может быть очень деликатным – иногда достаточно одного украшения или символической детали. Для меня важно не буквально "одеться в Украину", а показать украинскую идентичность через собственный стиль", – говорит стилистка.

В то же время популярность украинской моды уже невозможно объяснить исключительно патриотизмом. По словам Денисюк, местные бренды начали конкурировать с международными не своим происхождением, а дизайном, качеством и узнаваемостью.

"Если бы украинские вещи были некачественными или неактуальными, одного желания поддерживать своё было бы недостаточно. У нас очень сильная работа с формой, ручными техниками, деталями, материалами. Самое главное – появился собственный почерк".

Подтверждением этому служит успех украинских дизайнеров далеко за пределами страны. Ruslan Baginskiy, FROLOV, BEVZA, Vita Kin, IENKI IENKI, Ksenia Schnaider, LITKOVSKA, GUDU и другие украинские бренды уже хорошо известны международной модной аудитории, представлены за рубежом, а их вещи носят мировые знаменитости. Украинская мода постепенно перестала восприниматься как локальное явление.

Однако для Денисюк гораздо интереснее не сам факт международного признания, а то, насколько разнообразным сегодня может быть украинский стиль.

"Украинское – это уже давно не только вышиванка. Это может быть абсолютно минималистичный костюм украинского дизайнера, современное украшение с переосмысленным символом, сумка, обувь, льняная рубашка. Не нужно буквально надевать на себя национальные символы, чтобы поддерживать украинское".

Особое место занимают традиционные украшения и ремесла, которые сегодня переживают новую волну популярности. Герданы, дукачи, ожерелья, платки, плетеные сумки и изделия ручной работы всё чаще появляются не в этнических, а в абсолютно современных образах.

"Мне нравится, когда, скажем, дукач носят не с полностью этническим комплектом, а с белой майкой и жакетом. Гердан – с рубашкой и джинсами. Плетеную сумку – с минималистичным платьем. Именно благодаря контрасту традиционные вещи начинают выглядеть особенно интересно".

Стилистка советует не пытаться использовать все украинские символы одновременно. По её мнению, гораздо современнее выглядит один акцент.

"Моя формула проста: один ярко выраженный украинский акцент плюс современная основа плюс ваша индивидуальность. Когда символов слишком много, образ может превратиться в костюмированный. А сегодня украинская мода интересна именно своей естественностью".

Еще одна причина популярности украинской эстетики – глобальный интерес к вещам со своей историей. На фоне массового производства все большую ценность приобретают ручная работа, ремесло, локальность и узнаваемость.

"Мир немного устал от одинаковых вещей.

Когда все могут купить примерно одно и то же, особенно ценной становится вещь, за которой стоит история. А в украинской культуре таких историй невероятно много. Нам не нужно их придумывать – нужно научиться современно с ними работать".

Именно поэтому Денисюк не хотела бы называть нынешнюю популярность украинского кратковременной модой.

"Мне хочется, чтобы мы отошли от формулировки "украинское сейчас в тренде". Украинское не должно быть модным только из-за определенных исторических обстоятельств. Оно должно быть желанным, потому что это красиво, качественно, узнаваемо и имеет свой собственный характер. Когда человек выбирает украинского дизайнера не из чувства долга, а потому, что это лучшая вещь из предложенных, – вот это для меня настоящий успех украинской моды".