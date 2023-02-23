Блог | Анна Романько: Платья, изменившие мир: от голого до жидкого

Хто б не казав, що одяг - це не важливо, але ж як можна вразити, шокувати, перевернути весь світ і залишитися у пам’яті на століття лише однією сукнею.

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Маленька чорна сукня Chanel

Це - безумовна стала класика і мастхев кожної. Колись, у 1926 році, цей вічний тренд створила революціонерка моди Коко Шанель і відтоді це - найочікуваніша та незамінна сукня у гардеробі будь-якої жінки. Тоді, у 20-ті роки вона прийшлася до смаку модницям та наробила галасу, і назавжди стала невід‘ємною частиною елегантного образу для жінки.

Утім, люксовий бренд цілком можна замінити більш дешевим масмаркетом, якщо вам підійде якість і фасон. До речі, ця сукня ідеальна не лише для виходів у вищий світ, але і для подорожей, адже завдяки невеликому об'єму така сукня легко вміститься у валізку і стане вам у нагоді для променаду вечірньою Італією чи Францією.

Сукня Одрі Хепберн зі стрічки "Сніданок у Тіффані"

Думаю, ви всі знаєте цей культовий лук Одрі з легендарного фільму "Сніданок у Тіффані", коли вона в довгій чорній сукні з багато декорованим коміром, в чорних окулярах та високою зачіскою заглядала у вітрини магазинів. Витончену чорну сукню створив відомий кутюр‘є Юбер де Живанши. У 1961 році вона стала взірцем елегантності та стилю, але і сьогодні не втрачає актуальності - завдяки класичному крою цей образ і досі є найпривабливішим для жінок, особливо для тематичних фотосесій.

Така сукня більше підходить худорлявим дівчатам з широкими плечима, адже весь акцент в ній - на верхній частині. Утім, саме завдяки цьому цей фасон може приховати і невеличкий животик. Безліч брендів різної цінової категорії надихались цією сукнею Жіванші і використовували як референс, отже знайти подібну вам не складе великих зусиль.

Сукня помсти принцеси Діани

Вкрай сексуальна, вкрай кричуща, вкрай порушуюча королівські традиції та й взаалі в усьому вкрай-вкрай-вкрай! Ця сукня стала прикладом незалежності, незламності та сміливості для багатьох жінок світу, і вона стала одкровенням навіть для сексуалізованих 90-х. Леді Ді вдягла цю сукню після зради свого чоловіка і йшла із високо піднятою головою, після чого її охрестили сукнею помсти. Адже тоді скромниця Діана порушила всі протоколи дрес-коду для світських прийомів, і таки воно було того варте: "втерла носа" Чарльзу та ловила заздрісні погляди дам.

Особливістю цієї обтягуючої міні-сукні є провокативне декольте. Сьогодні тренди на фасони суконь 90-х повертаються, отже вам легко буде знайти аналог.

Непристойна сукня Мерилін Монро

Всі знають ці легендарні скандальні кадри з з кінофільму "Свербіж сьомого року" (англ. The Seven Year Itch) - Мерилін Монро у білій легкій сукні, яка роздувається над решіткою метро. Тоді ця непристойна сцена ледь не розбила шлюб Мерилін. Цей образ стає іконічним та одним зі знакових у історії світового кіно, який копіюють та наслідують більшість жінок.

Мерилін відрізнялась фігурою “пісочний годинник" з тонкою талією та високими пишними грудьми, тому цей фасон сукні ефектно підкреслив її красу. Утім, сьогодні мода на таку фігуру повернулась, тому ви можете примірити цей фасон і виглядати більш ніж ефектно.

Гола сукня Мерилін Монро

Як і належить секс-бомбі, Мерилін Монро завжди виглядала надмірно сексуально та яскраво. Але ця “гола сукня" для привітання президента Кеннеді стала справжнім викликом. Наряд Монро вигадала сама, назвавши її "шкіра та бісер": напівпрозора тканина, вкрита шістьма тисячами кристалів. Ця сукня стала зізнанням, викликом та подарунком для президента США Джона Кеннеді та вкупі зі знаменитим "Happy birthday, Mr. President" увійшла в історію.

Сьогодні нас такою відвертістю суконь не здивуєш, тому сміливо обирайте таку для відповідної яскравої нагоди. Єдине, що варто пам'ятати, - ваша фігура має бути бездоганною. Адже навіть Кім Кардаш‘ян схудла аж на 7 кг, щоби вдягти цю сукню Мерилін на червону доріжку Met Gala. До слова, вона в ту сукню так і не влізла, і прикривалася ззаду хутровою накидкою.

Сукня з голими сідницями для Мірей Дарк

Пам'ятаєте цей кадр з комедії "Високий блондин у чорному черевику", коли героїня у чорній строгій сукні раптом повертається спиною до П‘єра Рішара? Французький кутюр‘є Гі Ларош створив свій шедевр спеціально для цієї стрічки. Для більшого ефекту та непідробних емоцій цю сукню до останнього моменту нікому не показували, і таки це вдалося: вираз обличчя П‘єра Рішара говорить сам за себе. Попри захоплення сукня викликала шквал непорозуміння та критики, хоча Франція ніколи не була прибічницею високих моральних принципів.

Вам буде важко знайти як аналогічну сукню у інших брендів, так і нагоду, для якої вона буде доречна. Утім, досвідчені кравчині творять дива, і ви маєте всі шанси закосплеіти мадам Мірей Дарк.

Рідка сукня Coperni

Як ми вже погодились, усі вищезгадані сукні стали сенсацією у свій час, утім сьогодні таким вже здивувати важко. Максимальність оголення дівчат з приводу чи без досягла вищої точки. Утім, нарешті за довгі роки з‘явилася сукня, яка знову змогла вразити весь світ. Це “рідка сукня" Белли Хадід. На торічному показі мод у Парижі бренд Coperni зробили перфоманс - на тіло супермоделі Белли Хадід наносили спеціальну рідину, яка миттєво перетворювалася на білосніжну сукню. Вони використали у складі волокно із бавовни, яке пропитано полімером, що перетворюється на тканину при контакті зі шкірою. А ви б ризикнули одягти таку сукню? Наприклад, на ваше весілля?

Утім, жарти в бік! Хоча класика і ніколи не вийде з моди, але ж ми, дівчата, просто мріємо про подібну сукню! Отак, щоби вилила на себе банку фарби, яка створить ідеальну під вашу фігуру сукню, та й піти собі швиденько по справах…