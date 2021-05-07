Перевернутый купальник будет на пике популярности летом 2021. Фото

В 2021 году в моду возвращается тенденция носить перевернутый верх от бикини-двойки. Этот тренд был на пике в 2018-ом, а на сегодняшний день выглядит очень сексуально.

Техника исполнения элементарная: переворачиваете бра от бикини и завязываете бретельки не на шее, а под лопатками. Об этом пишет издание Elle (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Такие варианты купальников хороши для позирования – даже на миниатюрной груди они съезжают в сторону. Все-таки сконструированы бикини определенным образом, и все, что расходится с привычной ноской, содержит высокий риск развязаться или сползти.

Но если забыть про все неудобства, то вы получите шикарные фотографии. Например, как у знаменитости Кортни Кардашьян, где она позировала в огненно-красной модели-перевертыше Sommer Swim.

Стилисты отмечают, что перевернутый бикини – крошечный, но отличный шаг в сторону осознанного потребления. Когда вам надоел старый купальник, вы не спешите брать новый, а начинаете носить его на необычный манер, таким образом "освежая" свой образ. Или вместо двух моделей бикини "для разнообразия" выбираете один, точно зная, что у вас всегда есть альтернативный способ носить и переосмысливать свои покупки.

Напомним, выбрать купальник по типу фигуры не так просто, как кажется на первый взгляд. Есть много особенностей, которые следует учитывать каждой женщине, чтобы не выглядеть на пляже хуже других.

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