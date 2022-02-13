От дерзкой блондинки до "пышных" форм и инвалидности: как менялись куклы Барби. Фото

Ровно 63 года назад, 13 февраля 1959 года первые куклы Барби поступили в продажу. Их производителем была американская компания Mattel, а идея создания принадлежала основательнице компании Рут Хендлер.

Полное имя Барби – Барбара Миллисент Робертс (названа в честь дочки Рут Барбары). На ее создание женщину вдохновила длинноногая кукла Билд Лилли из комиксов для взрослых, которые публиковала немецкая газета Bild Zeitung.

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Представили новую куклу на ярмарке товаров для детей в Нью-Йорке. Сначала родители девочек отнеслись к новинке довольно настороженно – на те времена кукла выглядела довольно дерзко, однако вскоре, благодаря успешной рекламной кампании, стала невероятно популярной среди школьниц.

В 1961 году у "Барби" появился друг – Кен, в 1963 – сестра Скиппер и подруга Мидж. В последующие годы появились кузены Барби, новые подруги и сестры, автомобиль и дом для куклы. Менялся и внешний вид Барби: если изначально у нее была женственная внешность, то к концу 60-х она становится девочкой-тинейджером.

Стройность и неестественные пропорции тела Барби нередко становились мишенью для критики. Одно из самых частых обвинений связывает популярность длинноногих худых кукол с распространением анорексии и булимии.

В результате в 2016 году Mattel выпустила невысокую Барби и Барби с пышными формами. Кроме того, в серии появились семь разных оттенков кожи, 22 варианта цвета глаз и 24 прически. В 2020 году компания выпустила коллекцию кукол с различными заболеваниями.

OBOZREVATEL предлагает увидеть, как изменились Барби за несколько десятков лет, на фото, приведенных ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Канады Серена Смит потратила 70 тысяч долларов, чтобы выглядеть как Барби. При этом девушка не собирается останавливаться на достигнутом.