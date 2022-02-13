От дерзкой блондинки до "пышных" форм и инвалидности: как менялись куклы Барби. Фото

Анна Паскевич
Мода
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Как менялись куклы Барби

Ровно 63 года назад, 13 февраля 1959 года первые куклы Барби поступили в продажу. Их производителем была американская компания Mattel, а идея создания принадлежала основательнице компании Рут Хендлер.

Полное имя Барби – Барбара Миллисент Робертс (названа в честь дочки Рут Барбары). На ее создание женщину вдохновила длинноногая кукла Билд Лилли из комиксов для взрослых, которые публиковала немецкая газета Bild Zeitung.

"Прототип" Барби – Билд Лилли
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Представили новую куклу на ярмарке товаров для детей в Нью-Йорке. Сначала родители девочек отнеслись к новинке довольно настороженно – на те времена кукла выглядела довольно дерзко, однако вскоре, благодаря успешной рекламной кампании, стала невероятно популярной среди школьниц.

Первая Барби

В 1961 году у "Барби" появился друг – Кен, в 1963 – сестра Скиппер и подруга Мидж. В последующие годы появились кузены Барби, новые подруги и сестры, автомобиль и дом для куклы. Менялся и внешний вид Барби: если изначально у нее была женственная внешность, то к концу 60-х она становится девочкой-тинейджером.

Стройность и неестественные пропорции тела Барби нередко становились мишенью для критики. Одно из самых частых обвинений связывает популярность длинноногих худых кукол с распространением анорексии и булимии.

Барби и Кен, 1961

В результате в 2016 году Mattel выпустила невысокую Барби и Барби с пышными формами. Кроме того, в серии появились семь разных оттенков кожи, 22 варианта цвета глаз и 24 прически. В 2020 году компания выпустила коллекцию кукол с различными заболеваниями.

OBOZREVATEL предлагает увидеть, как изменились Барби за несколько десятков лет, на фото, приведенных ниже.

Барби, 1962
Барби, 1963
Барби, 1964
Барби, 1969
Барби, 1971
Барби, 1976
Барби и Кен, 1978
Барби и Кен, 1979
Тереза Барби, 1980
Барби и Кен, 1984
Барби на Луне, 1986
Барби, 1988
Дом Барби, 1990
Барби, 1996
Барби, 1999
Барби, 2000
Барби, 2001
Барби, 2002
Барби, 2007
От дерзкой блондинки до "пышных" форм и инвалидности: как менялись куклы Барби. Фото
От дерзкой блондинки до "пышных" форм и инвалидности: как менялись куклы Барби. Фото
Барби, 2015
Барби, 2016
Барби, коллекция 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Канады Серена Смит потратила 70 тысяч долларов, чтобы выглядеть как Барби. При этом девушка не собирается останавливаться на достигнутом.

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