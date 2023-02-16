Ничего шить не нужно: женщина показала лайфхак, как решить проблему с джинсами, и покорила сеть. Видео

В текущем году снова будут популярны брюки "в пол". Это разновидность джинсов-труб, которые немного длиннее чем обычные штаны. Они могут закрывать обувь, но не должны волочиться по полу. Этот момент становится проблемой для многих модниц, так как они не знают, с какими кроссовками или ботинками сочетать, чтобы не наступать на штанины.

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Марли Нейсса регулярно делится со своими подписчиками лайфхаками в TikTok. Девушка нашла способ, как, не подшивая любимые джинсы, сделать так, чтобы они закрывали обувь, но не соприкасались с полом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Для этого красавица использует липкую ленту, которую клеит снаружи на обувь, чтобы закрепить на ней штанины. Она написала: "Использую модную ленту, чтобы мои леггинсы не волочились по полу". Также Марли отметила – с этой проблемой сталкивались все представительницы прекрасного пола с невысоким ростом.

Нейсса во время семисекундного видео продемонстрировала, куда она наклеила четыре маленькие полоски липкой ленты на угги, чтобы ее штаны не волочились по земле. Около 430 тысяч фанов поставили лайк на ролик девушки и 50 тысяч распространили его в сети. В комментариях люди поблагодарили ее за находчивость.

Один из подписчиков поинтересовался, не испортит ли клей обувь и джинсы. На что Марли ответила, что нужно постепенно снимать ленту, после чего сгладить поверхность обуви и брюк. Также следует протереть следы губкой с мыльным раствором.

Недавно OBOZREVATEL рассказал о трюках, которые помогут быстро разносить тесную пару обуви и избавиться от пятен пота на одежде. Знание этих советов убережет вас от неприятных ситуаций, с которыми хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. Чтобы узнать все подробности, – читайте наш материал.

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