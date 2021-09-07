Не стать жертвой распродаж: стилист назвала 7 вещей, которые не стоит покупать даже со скидкой
Стилист Виктория Барва рассказала о 7 позициях в гардеробе, которые не стоит покупать даже со скидкой. Среди них – футболки с подплечниками, приталенные куртки-косухи, велосипедки и другое.
Эксперт отметила, что в ловушку уходящей моды может угодить каждая, поскольку чаще всего устаревшие хиты встречаются на распродажах и соблазняют покупательниц. Чтобы избежать подобных неприятностей стилист опубликовала пост на личной странице в Instagram, где разобралась, что уже неактуально.
Футболки с подплечниками
Такой вариант футболки был хитом 2020 года. Это пример короткого тренда, который неожиданно ярко появился, но быстро ушел.
Массивные обручи
"Некоторые модели были настолько большие, что издалека напоминали кокошник. С ними в прошлое уходят и жемчужные заколки. Возможно, они к нам еще вернутся, как это произошло с заколками-крабиками", – написала стилист.
Приталенные куртки-косухи
Они уступили место объемным моделям и кожаным жакетам.
Велосипедки
Такой вариант шорт утратил былую популярность.
Логомания
"Кричащие названия брендов больше не приветствуются", – отметила стилист.
Сумка-"пельмень"
Поскольку такую сумку носили много, то она приелась и утратила былую популярность. Однако эксперт отметила, что ее можно оставить для романтичных образов, но не для базового гардероба
Узкие очки
Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие пять вещей в гардеробе нужно немедленно выбросить: совет стилиста.