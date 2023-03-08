Названы шесть модных ошибок, которые нельзя допускать: сделают образ дешевым и безвкусным. Фото

Говорят, одеваться нужно так, как вы хотите, чтобы к вам относились. Поспорить с этим трудно. Стилисты рекомендуют составлять образы, ориентируясь на свой характер и внутренние ощущения, но при это нельзя забывать о чистоте, уместности, аккуратности и ухоженности. Отсутствие этих параметров может испортить даже, казалось бы, самый изысканный лук.

Видео дня

О деталях и даже самых незаметных нюансах нужно заботиться, поскольку именно они шлифуют образ. Разберем шесть распространенных ошибок, на которые не обращают внимания некоторые модницы, хотя именно они добавляют аутфитам дешевизны.

Мятая одежда

Мятая одежда кричит "я только что встал с постели, и у меня нет утюга". "Морщинистые" вещи видно за версту, даже если вам кажется, что это не так. Независимо от того, насколько дорогая ваша рубашка или футболка, вы будете выглядеть дешево.

Не отставать от тенденций

Следование сверхмодным тенденциям может быть дорогостоящим и рискованным. Очень часто, поддаваясь влиянию соцсетей, глядя на стиль блогеров и знаменитостей, мы совершаем импульсивные покупки, выбирая пускай и трендовую, но не подходящую непосредственно нам одежду. Поэтому, если вы не готовы экспериментировать, приобретайте вещи, которые не потеряют актуальности со временем. Если же вы чувствуете, что смелые современные тренды – это полностью ваша стихия, то не ограничивайте себя этим правилом.

Слишком много смелых цветов

Если вам трудно сочетать цвета, попробуйте смешивать разные вещи разных оттенков одного цвета. В противном случае яркие цвета следует сочетать с нейтральной или приглушенной палитрой. Иногда смелые цвета не всегда играют на руку. Учитывайте повод, место и время для таких яркий заявлений. Вы рискуете показаться неуместным, что практически приравнивается к отсутствию вкуса.

Открывать слишком много кожи

По мнению известных стилистов, в каждом наряде следует демонстрировать только одну часть тела. Если вы демонстрируете кожу в верхней части тела, то ноги должны быть прикрыты. Если вы хотите открыть ноги, убедитесь, что прикрыта верхняя часть тела.

Лак для ногтей без маникюра/педикюра

Стиль – это не только о трендовой одежде и умении сочетать цвета. Это еще и об ухоженности. Не наносите лак на ногти, если у вас нет маникюра или педикюра. Скорее всего, это будет заметно, а выглядит это не совсем эстетично. Следуйте правилу: гигиена превыше декора.

Нечистая обувь

Грязная, поцарапанная, рваная, выцветшая или крашеная обувь всегда будет выглядеть неопрятно и дешево. Несмотря на то, что обувь является основным украшением наряда. Так же как стильная пара туфлей привлечет внимание и комплименты, неухоженная – сразу же испортит ваш образ. Инвестируйте в обувь хорошего качества, поскольку она, без сомнений одной из первых привлекает внимание при оценивании целостного аутфита.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Иногда мы совершаем импульсивные и необдуманные покупки, поддаваясь влиянию быстропроходящих трендов. Деньги потрачены, а яркая кофточка, принт и фасон которой стремительно утратили актуальность, пылится в шкафу, занимая место. Чтобы сократить растраты на одежду и пополнять свой гардероб исключительно "правильными" вещами, нужно придерживаться трех базовых правил. О них – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!