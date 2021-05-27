Названы летние образы, которые помогут выглядеть ярко. Фото

Летний сезон уже не за горами, значит, пора познакомиться с рекомендациями опытных стилистов, которые помогут выглядеть по-настоящему ярко. Так, вязаный жилет, яркие брюки, цветные сандалии на платформе – лишь малая часть актуальных вариантов.

Цветные сандалии на платформе – безоговорочный летний тренд, который легко впишется в остальной гардероб. Такую обувь смело можно комбинировать с легкими комбинезонами ярких оттенков, дополняя лук также заметными украшениями. Об этом пишет издание Whowhatwear (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Вязаный жилет и яркие брюки – сочетание, которое может показаться довольно неординарным на первый взгляд. Зато смотреться такой образ будет нарядно и максимально практично при этом.

Черное платье и сапоги до колена точно не будут лишними в гардеробе, ведь эти вещи подойдут для особого летнего вечера, когда захочется выглядеть по-настоящему ярко.

Рубашка Color-Pop в сочетании с джинсами прямого кроя – классика, которая спасет не один раз, когда снова кажется, что нечего надеть.

Платье-миди и топ с длинным рукавом – креативный образ, который за считанные секунды сделает силуэт максимально женственным и привлекательным. К тому, комбинирование вышеперечисленных вещей точно не будет выглядеть скучно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан показал, какие косынки будут в моде. Он поделился, что этим летом косынка светлых и темных оттенков станет одним из главных трендов среди разнообразия головных уборов. По его словам, аксессуар не только будет выглядеть стильно, но и подарит максимальный комфорт.