Названы модные силуэты сезона весна-лето 2021. Фото
После затяжной зимы пришло время узнать о самых актуальных силуэтах этого сезона, которые помогут выглядеть неотразимо.
Объемные рукава стали одним из самых любимых элементов стилистов, потому что они отлично сочетаются как с кроссовками, так и с чем-то более строгим. Об этом пишет Vogue.
Платье + брюки – такое решение изначально может показаться слегка странным, однако дизайнеры уверены, что эти вещи в паре смотрятся не хуже, чем классическая двойка.
Кроп-топы будут идеально сочетаться с брюками с высокой талией.
Вырезы могут быть как хаотичными, так и миниатюрными, но точно добавят образу немного свободы и экстравагантности.
Корсеты возвращаются в моду в качестве декоративного и эффектного элемента. И в ближайшее время их популярность станет только увеличиваться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Стилисты назвали основные уличные тренды 2021. В условиях пандемии мода тоже стала другой: появилось больше свободы и креатива в каждом новом образе. Пришло время узнать о главных STREETSTYLE-трендах этого года.
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