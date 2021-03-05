Названы модные силуэты сезона весна-лето 2021. Фото

После затяжной зимы пришло время узнать о самых актуальных силуэтах этого сезона, которые помогут выглядеть неотразимо.

Объемные рукава стали одним из самых любимых элементов стилистов, потому что они отлично сочетаются как с кроссовками, так и с чем-то более строгим. Об этом пишет Vogue.

Платье + брюки – такое решение изначально может показаться слегка странным, однако дизайнеры уверены, что эти вещи в паре смотрятся не хуже, чем классическая двойка.

Кроп-топы будут идеально сочетаться с брюками с высокой талией.

Вырезы могут быть как хаотичными, так и миниатюрными, но точно добавят образу немного свободы и экстравагантности.

Корсеты возвращаются в моду в качестве декоративного и эффектного элемента. И в ближайшее время их популярность станет только увеличиваться.

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