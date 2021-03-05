Названы модные силуэты сезона весна-лето 2021. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
2,0 т.
Какие силуэты будут в моде весной-летом 2021

После затяжной зимы пришло время узнать о самых актуальных силуэтах этого сезона, которые помогут выглядеть неотразимо.

Объемные рукава стали одним из самых любимых элементов стилистов, потому что они отлично сочетаются как с кроссовками, так и с чем-то более строгим. Об этом пишет Vogue.

Объемные рукава

Платье + брюки – такое решение изначально может показаться слегка странным, однако дизайнеры уверены, что эти вещи в паре смотрятся не хуже, чем классическая двойка.

Платье + брюки

Кроп-топы будут идеально сочетаться с брюками с высокой талией.

Кроп-топы

Вырезы могут быть как хаотичными, так и миниатюрными, но точно добавят образу немного свободы и экстравагантности.

Вырезы

Корсеты возвращаются в моду в качестве декоративного и эффектного элемента. И в ближайшее время их популярность станет только увеличиваться.

Корсеты

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стилисты назвали основные уличные тренды 2021. В условиях пандемии мода тоже стала другой: появилось больше свободы и креатива в каждом новом образе. Пришло время узнать о главных STREETSTYLE-трендах этого года.

  • Названы главные тренды купальников в 2021. Пляжный сезон наступит совсем скоро, а это значит, что пора узнать о самых модных купальниках 2021 года.

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