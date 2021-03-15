Названа самая модная блуза весны 2021. Фото
Самой модной блузой весны 2021 стала модель с воротником. Она идеально впишется, как в деловой гардероб, так и в повседневный образ.
Об этом сообщает профильное издание о моде Who What Wear. Эксперты отмечают, что в тренде блузы с разными вариантами воротников – оверсайз, воротники-стойки, челси-воротники, а также воротники из кружева или с рюшами (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Популярность блуз с воротником сделала ее must have весенних коллекций популярных брендов –от бюджетных до премиальных. Так, трендовую модель можно найти в коллекциях Miu Miu, Chanel, Mango, Zara и других популярных марок одежды.
Также данную блузу уже успели полюбить влиятельные Insta-дивы, в числе которых – икона стиля Грейс Ганем, стилист и блогер Перниль Тейсбек, модный блогер Бланка Миро Скримиери и многие другие.
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