Назван стильный купальник лета 2021. Фото

В этом сезоне в тренде купальников будет открытое бикини с завязками, с помощью которого можно эффектно подчеркнуть талию.

Соответствующий наряд на пляж продемонстрировала бразильская модель Жизель Оливейра на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Такой купальник – самый главный мастхэв.

Так, Оливейра выбрала комплект с эффектом омбре, в котором насыщенный желтый цвет градиентом переходит в персиковый оттенок. Свой образ модель дополнила накидкой на пуговицах и сумкой Jacquemus.

Отметим, что купальник с завязками в выгодном свете покажет ваши формы, а также покорит сердца окружающих.

Напомним, выбрать купальник по типу фигуры не так просто, как кажется на первый взгляд. Есть много особенностей, которые следует учитывать каждой женщине, чтобы не выглядеть на пляже хуже других.

Ранее украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонниками новинкой из своей коллекции – платьем, которое скроет любые недостатки и не сковывает движения. Наряд имеет обнаженные плечи, объемные рукава и вставки из французского кружева.

Как сообщал OBOZREVATEL, модный эксперт Лилия Терещенко рассказала, что в этом сезоне актуальны как однотонные платки, так и с ярким, необычным принтом.