Морской стиль стал главной находкой лета 2021

Издание о моде Vogue рассказало о новой главной находке сезона 2021 – контрастные канты. Это элементы классического морского стиля, которые особенно актуальны летом.

Прямой крой шелковой блузы не мешает движениям, а темно-синие полосы на воротнике и манжетах внушают воспоминания о легком бризе и линиях прибоя. Об этом говорится в соответствующей публикации на странице в Instagram Vogue (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, гармоничным дополнением станут свободные брюки с высокой посадкой и двойными лампасами – морская униформа в современной интерпретации.

На модели ниже показаны шелковая блуза, брюки из триацетата и полиэстера. Такой образ можно дополнить кожаными кедами и такой же сумкой.

Напомним, ранее писали, что в сезоне осень-зима 2021/2022 в тренде будут мини-платья с бахромой, сверкающие наряды в оттенке серебра, яркие цвета и незаурядные принты. В прошлом осенне-зимнем сезоне бахрома покорила мир моды и поэтому не собирается сдавать свои позиции и в 2021-2022 годах.

Кроме того, платки снова вернулись в моду. Эксперт Лилия Терещенко рассказала, что в этом сезоне актуальны как однотонные платки, так и с ярким, необычным принтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, панама в весенне-летнем сезоне 2021 перестала быть аксессуаром исключительно пляжного стиля, перейдя в список вещей, которые отлично сочетаются с повседневной одеждой. Так, здесь пригодятся как рубашки в клетку и цветочные платья, так и льняные брюки.