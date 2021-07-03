Самые модные вещи, которыми запомнится лето 2021. Фото

Летом сезонный гардероб кардинально меняется, девушки могут экспериментировать с нарядами и одеваться как душа пожелает, в отличие от холодного периода. Модельеры ежегодно придумывают яркие тренды, которые должны быть в шкафу каждой модницы.

Американское издание Vogue определило топ главных вещей в летнем сезоне 2021. В этом году в тренде вязка крючком.

Панамки уже несколько сезонов подряд не покидают модный олимп. Популярные бренды в этом году представили вязаные панамы с принтом. Шляпа является ярким дополнением к образу и защитой от жаркого солнца.

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Этим летом везде используют шахматный принт разных оттенков. Купальники с асимметрией в клетку – элемент ретро стиля, который стал ультрамодным сейчас.

Массивные очки в стиле ретро снова вернулись в моду. Овальные и прямоугольные формы различных цветов и с экстравагантными принтами украсили образы моделей на мировых подиумах.

Вязаный костюм, состоящий из миди-юбки и майки – легкий и нежный наряд на каждый день. Девушки выбирают варианты базовых цветов, такой комплект является гармоничным, а его элементы можно сочетать с другими вещами.

Обувь с квадратными носками стали мейнстримом в моде 2021 года. Такие сапоги, босоножки на каблуке и шлепанцы являются обязательными атрибутами в гардеробе модниц.

Вязку дизайнеры применили во многих летних вещах. Кроп-топы связанные крючком представлены с различными узорами в пляжном стиле. Бретели могут быть узкими, широкими и с завязками. Топ выбирают на любой вкус: облегающий или оверсайз.

Майки и кофточки с элементами вязки напоминают фасоны одежды в стиле 70-х.

Каждый школьник когда-нибудь плел браслеты из бусин и ниток. Дизайнеры дополняют образы ярким плетеным ожерельем.

Кроп-топ подчеркивает талию, поэтому его полюбили все девушки. Топы являются удобной одеждой, ведь в них будет комфортно даже в жаркую погоду.

Самый удобный вариант летней сумки – авоська, которой можно разнообразить любой образ.

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