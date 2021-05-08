Как старым вещам дать новую жизнь: фото трендовых образов

Многие вещи, которые считались ненужными, могут превратиться в ультрамодный образ. Люди передумали выбрасывать старую одежду, а переделали ее в модные новинки, которым позавидуют профессиональные модельеры.

Пользователи соцсетей поделились своими дизайнерскими изделиями – они дали новую жизнь старым вещам. OBOZREVATEL собрал наряды, которые с помощью кисточки, ниток и иголок стали трендовыми и современными.

Бабушка хотела выбросить одеяло, но парень решил сделать из него жакет.

Девушка собрала все старые джинсы и соединила лоскутки ткани в трендовое платье в стиле пэчворк.

Никто не догадается, что сарафан сделан из шторы.

В магазине такой топ стоит тысячу гривен, а девушка сшила его из старых джинсов.

Сейчас в тренде одежда с росписью, девушка решила применить свои способности рисования и украсила куртку.

Мама собиралась выбрасывать старые вещи на помойку, но сын дал им новую жизнь.

Сын обожает викингов, поэтому мама решила сделать ему сюрприз.

С приходом весны девушка решила сделать свой гардероб ярче.

Две рубашки соединили в трендовый кроп-топ.

Такой куртки нет больше ни у кого.

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