Как старым вещам дать новую жизнь: фото трендовых образов
Многие вещи, которые считались ненужными, могут превратиться в ультрамодный образ. Люди передумали выбрасывать старую одежду, а переделали ее в модные новинки, которым позавидуют профессиональные модельеры.
Пользователи соцсетей поделились своими дизайнерскими изделиями – они дали новую жизнь старым вещам. OBOZREVATEL собрал наряды, которые с помощью кисточки, ниток и иголок стали трендовыми и современными.
Бабушка хотела выбросить одеяло, но парень решил сделать из него жакет.
Девушка собрала все старые джинсы и соединила лоскутки ткани в трендовое платье в стиле пэчворк.
Никто не догадается, что сарафан сделан из шторы.
В магазине такой топ стоит тысячу гривен, а девушка сшила его из старых джинсов.
Сейчас в тренде одежда с росписью, девушка решила применить свои способности рисования и украсила куртку.
Мама собиралась выбрасывать старые вещи на помойку, но сын дал им новую жизнь.
Сын обожает викингов, поэтому мама решила сделать ему сюрприз.
С приходом весны девушка решила сделать свой гардероб ярче.
Две рубашки соединили в трендовый кроп-топ.
Такой куртки нет больше ни у кого.
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