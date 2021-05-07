Лен – главный хит лета 2021: названы трендовые варианты одежды. Фото

Лен – любимый материал дизайнеров в летнем сезоне. Дизайнеры представили разные варианты одежды из данного материала, среди которой костюмы, блузы и юбки, платья и другое.

Так, льняные вещи спасают от знойной жары, тело в них хорошо дышит и выглядят очень достойно. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с трендовыми вариантами одежды (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Костюмы

Льняные брючные костюмы – классика летнего жанра. Без сомнения, они станут самой оправданной инвестицией в летнем гардеробе.

Платья

Платья изо льна – отдельная любовь дизайнеров. В новых коллекциях бренды продолжают эксперименты с этим винтажным материалом, предлагая небанальные решения. Так, Jacquemus показали мини-модель рубашечного кроя, которое бренд предлагает носить с баской из такого же материала.

Блузы

Традиционно, ни один летний сезон не обходится без новых блуз в гардеробе. Этим летом предлагаем разбавить арсенал хлопковых и шелковых вариантов, модными льняными блузами.

Юбки

Прямые простые юбки изо льна разрешают всевозможные эксперименты с другими частями образа. Так, можно смело добавить эффектные украшения или поиграть с оттенками и фасонами топов, жакетов или блуз.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что платья в пасторальном стиле, которые по-другому называют "пастушьими" – один из главных трендов сезона весна-лето 2021. Главной отличительной чертой таких нарядов являются струящиеся и воздушные натуральные ткани, простые линии и силуэты, полевые узоры, открытые плечи и объемные рукава.