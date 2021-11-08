Лавандовый – хит сезона: как и с чем носить трендовый цвет осени-зимы 2021. Фото

Лавандовый стал главным цветом сезона осень-зима 2021 и стремительно ворвался в гардероб модниц по всему миру. Стилисты пророчат, что он продержится в трендах и в следующем году, поэтому еще не поздно прикупить вещицу этого цвета.

Луки в лавандовых тонах представили на показах своих новых коллекций Saint Laurent, Jonathan Simkhai, Simone Rocha, Givenchy и другие бренды. Этот нежный оттенок фиолетового идеально сочетается с популярными коричневыми и бежевыми пальто, серыми куртками и другими пастельными цветами. Поэтому бояться, что бледно-лиловые вещи не впишутся в ваш базовый осенний/зимний гардероб, не стоит.

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Дизайнер Джонатан Андерсон, по всей видимости, решил, что нежной сирени не хватает огонька. В своей новой коллекции на сезон весна-лето 2022 он смело сочетает несочетаемое: лавандовый и алый оттенки.

OBOZREVATEL решил поэкспериментировать и составить несколько образов с двумя трендовыми цветами. Возможно, вы вдохновитесь нашими идеями или придумаете собственный аутфит в красно-лавандовых оттенках.

Не бойтесь экспериментировать с цветами и текстурами. Сегодня мода позволяет быть смелыми. И, конечно же, не забывайте о своем комфорте.

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