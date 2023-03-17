Світ моди та кіно хоча і зовсім в різних площинах, але деколи впливають один на одний. Існують такі фільми, які стали справді культовими і глибоко вплинули на моду та трендсеттерів на кілька десятиліть, та поклали основу тому чи іншому стилю. Можна, звичайно, згадати більш вінтажні фільми і класику кінематографу, але мені, як стилісту, захотілося сьогодні з вами розглянути ті стрічки, які ви точно дивилися і завдяки яким, на мій погляд, дійсно відбувся прорив у моді.

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Секс у великому місті

Безумовно, цей серіал та його героїнь можна вважати головними іконами стилю сучасності. Після кожної серії жінки усього світу змітали з полиць одяг та взуття, яке хоч трохи нагадувало те, що носили героїні серіалу. Чого тільки варта фатинова спідниця Кері в заставці, яка залишалася хітом ціле десятиріччя! Ви це все бачили і на екрані, і потім на вулицях або навіть у дзеркалі - поєднання хутра із босоніжками, фантастичні клатчі та квіти на одязі і звісно бренди, бренди… Легендарні Manolo Blahnik, Richard Tyler, Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, Fendi, Dior, Blumarine, Chanel, Chloe, Prada, Roberto Cavalli - оригінали або репліки магічним образом перебиралися на вулиці всіх фешн-міст світу.

Емілі у Парижі

Хоча творці цього серіалу і ганебно спаплюжили репутацію української дівчини, та за комерційними показниками він ну просто хітовий! Даррен Стар, той самий, що був продюсером "Секса у місті", не прогадав із темою фешена і тут. Ми бачимо незліченну кількість образів і трендових речей, які повторювали майже всі інфлюенсери інстаграму. Хоча наряди критикували за непрактичність типу шпильок по бруківці Парижу та кліше типу "французьких" беретів, та от кольорові ботфорти копіювали усі.

Матриця

Лаконічні та містичні образи одразу полюбили усі, а класичний чорний шкіряний плащ став маст-хевом у гардеробі на довгі роки. Чорні окуляри Blinde Eyewear, "прилизані" зачіски, тотал-блек та маскулінність особливо прийшлися до смаку бунтарській молоді на межі тисячоліть, коли буремність була на максимумі.

Диявол носить Prada

Фільм-мрія, де показується не такий вже й ідеальний, утім досконало вишуканий світ моди із середини, став натхненням для багатьох дівчат і жінок. Безумовно в ньому прослідковується витонченість стилю всіх героїв та неперевершена робота стилістів. Насолода для очей з незліченною кількістю луків, які взяли собі на прикмету мільйони жінок - і кепі зі светром, і буси на сорочку, і той самий блакитний колір - вибачте, "небесно-голубий" від Оскар де ла Рента, як саркастично зауважила героїня Меріл Стріп. Ця стрічка стала таким собі гайдом по стилю, за яким можна зібрати гідні образи на всі випадки життя

Коко до Шанель

Цю картину жадібно дивилися всі, хто причетний до моди - і розчаровані не були! І тільки не кажіть, що ви не діставали потім свої перлинні буси маленької чорної сукні. Стрічка про Шанель звону надихнула багатьох на жіночність та класику, а легендарні твідові костюми знову з’явились на жінках і в офісі, і на вулицях, і на виходах в світ. Щоправда, нинішні покази цього модного дому, на жаль, нічим свіжим не вражають і від експериментів далекі. Тож сподіваємось на появу нового креативного директора Chanel, який вдихне життя та свіжість в цю плюшеву класику.

Кримінальне чтиво

Цей постмодерний витвір Тарантіно яскраво показав стиль всіх 90-х років, ще й з відсилками до 60-70-80-х! Кожен персонаж виглядав круто і відповідав характеру. Всі образи - від гавайської сорочки до оверсайзної чоловічої, що на головній героїні, разом із стильною зачіскою "каре з прямою гривкою" стали справжнім символом стрічки. Зізнавайтеся, хто після виходу фільму підстригся так само?

Круелла

Це був як новий ковток креативу в океані примітивних луків із інших стрічок. Я не знаю жодного костюмованого корпоративу, на якому б не був присутній образ Круелли. Такий собі мікс жіночності і класики та лондонського панку 70-х, зухвалості та сексуальності і пафосу, може і надмірний, але, тим не менш, найбільше запам‘ятовується саме він.

Нарешті, завдяки цьому фільму стало більш модним бути яскравішим і не боятися показати себе, свій потенціал. Мілітарі-боти на грубій підошві, шкірянки з грубими аксесуарами металік, червона помада, величезні начіси - усе це також заполонило вулиці та нічні клуби, коли модниці усього світу надіхнулись сміливістю Круели.

А ви наслідували чи копіювали якісь луки з вищезгаданих фільмів? Просто згадайте - можливо, ви навіть і не помітили це, як вдягались, як героїні цих фільмів. Адже потужний вплив кіно на культуру та моду дійсно дуже і дуже великий…