Кравец, Лорак, Каменских и другие: украинские звезды показывают трендовые стрижки лета 2021. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Мода
3 минуты
32
Кравец, Лорак, Каменских и другие: украинские звезды показывают трендовые стрижки лета 2021. Фото

Летом 2021 на пике популярности короткие стрижки – боб, шэг, блант и другие. Многие украинские знаменитости поддерживают тренд и делятся с поклонниками снимками, на которых демонстрируют новый имидж.

Например, актриса "Квартала 95" Елена Кравец призналась, что ей очень захотелось перемен, поэтому она решилась на стрижку боб-каре. От моды не отстает и супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана – она значительно укоротила волосы. Подробней о том, какие стрижки актуальны летом 2021, и кто из украинских звезд следит за трендом – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Елена Кравец решилась на стрижку боб-каре
Видео дня
Как раньше выглядела Елена Кравец
Снежана Бабкина сделала стрижку боб
Как раньше выглядела Снежана Бабкина

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева решилась на кардинальные изменения своего стиля и поэтому сделала каре. Звезда обрезала несколько сантиметров длинных волос и теперь они стали короткими. По словам знаменитости, она оставила все плохое вместе с волосами еще весной, и теперь наслаждается стрижкой.

Илона Гвоздева решилась на каре
Как раньше выглядела Илона Гвоздева

С популярной стрижкой боб и челкой также на публике появилась украинская певица Ани Лорак. Как оказалось, это был всего лишь парик, но все же знаменитость последовала модному тренду, который визуально освежил ее образ.

Ани Лорак появилась на публике со стрижкой боб и челкой
Как выглядит Ани Лорак с длинными волосами

Подобную стрижку боб сделала и украинская певица Настя Каменских. Звезда появилась перед поклонниками с мегакоротким каре и челкой. Как выяснилось, артистка под черный берет надела всего лишь парик.

Настя Каменских появилась перед поклонниками с мегакоротким каре и челкой
Как выглядит Настя Каменских с длинными волосами

Жена Александра Скичко, бизнесвумен Елизавета Юрушева также сменила свой привычный образ и сделала мегакороткое каре, которым осталась очень довольна.

Елизавета Юрушева сделала мегакороткое каре
Как раньше выглядела Елизавета Юрушева

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • летом 2021 года самой модной стрижкой станет шэгги-боб с мягкими прядками вместо жесткого ровного среза. Он требует ежедневной укладки, но при этом выглядит эффектно.

  • Также летом 2021 в тренде будет популярная французская стрижка – блант боб. Ее легко укладывать, а также она подходит для любой текстуры волос и освежает образ.

шоушоу-бизнеслюдизвездыНастя Каменских (NK)Ани ЛоракЕлена КравецИлона Гвоздева