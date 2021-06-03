Кравец, Лорак, Каменских и другие: украинские звезды показывают трендовые стрижки лета 2021. Фото

Летом 2021 на пике популярности короткие стрижки – боб, шэг, блант и другие. Многие украинские знаменитости поддерживают тренд и делятся с поклонниками снимками, на которых демонстрируют новый имидж.

Например, актриса "Квартала 95" Елена Кравец призналась, что ей очень захотелось перемен, поэтому она решилась на стрижку боб-каре. От моды не отстает и супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана – она значительно укоротила волосы. Подробней о том, какие стрижки актуальны летом 2021, и кто из украинских звезд следит за трендом – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

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Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева решилась на кардинальные изменения своего стиля и поэтому сделала каре. Звезда обрезала несколько сантиметров длинных волос и теперь они стали короткими. По словам знаменитости, она оставила все плохое вместе с волосами еще весной, и теперь наслаждается стрижкой.

С популярной стрижкой боб и челкой также на публике появилась украинская певица Ани Лорак. Как оказалось, это был всего лишь парик, но все же знаменитость последовала модному тренду, который визуально освежил ее образ.

Подобную стрижку боб сделала и украинская певица Настя Каменских. Звезда появилась перед поклонниками с мегакоротким каре и челкой. Как выяснилось, артистка под черный берет надела всего лишь парик.

Жена Александра Скичко, бизнесвумен Елизавета Юрушева также сменила свой привычный образ и сделала мегакороткое каре, которым осталась очень довольна.

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