Корсет – самый сексуальный аксессуар весеннего гардероба: с чем его носить. Фото

Корсет признан опытными стилистами одной из самых незаменимых вещей в весенне-летнем гардеробе 2021. И это вовсе неудивительно, потому что комбинировать его можно с разными луками: от джинсов или брюк до строгих офисных нарядов.

Издание Cosmopolitan пишет, что укороченный корсет в сочетании со свободным жакетом "с мужского плеча" считается самым беспроигрышным вариантом. Он пригодится как для обычной прогулки, так и для более официального мероприятия (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

А вот под джинсы или брюки стоит выбрать сексуальный кружевной корсет – сочетание гламура и небрежности одновременно.

Корсет со шнуровкой поверх трендового платья-рубашки может прийтись по вкусу далеко не всем, зато такая комбинация однозначно сделает образ максимально ярким и смелым.

Корсет поверх тонкой белой рубашки будет смотреться элегантно, но при этом сохранит практичность.

Если же вы решитесь надеть корсет с юбкой длины миди или макси, то получите незабываемый вечерний образ. Или можно отдать предпочтение юбке с вырезом от бедра – такой вариант будет выглядеть очень эффектно.

Ранее OBOZREVATEL ​​​​​​​писал о том, что летом 2021 года в тренде будут ультракороткие платья и юбки – в моду вернулись модели мини. Выбор огромный: однотонные и усыпанные пайетками, выполненные в технике пэчворк или расшитые кристаллами.