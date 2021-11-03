Кендалл Дженнер – 26: самые откровенные образы модели, которая любит 'голые платья'. Фото

В среду, 3 ноября, одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей XXI века Кендалл Дженнер отмечает 26-летие. Она любит шокировать публику смелыми нарядами: каждый ее выход на светских мероприятиях – очередная "сочная" статья в СМИ. А все потому, что звезда не стесняется дефилировать в так называемых голых платьях.

Вспомним экстравагантные и самые скандальные образы модели. Детали – в статье OBOZREVATEL.

Если на официальной части инвента Met Gala Кендалл надевала более скромную одежду, то своим появлением на афтепати модель изумила гостей. Она была в прозрачной желтой блузе, похожей на полиэтиленовый пакет, и в юбке, которая скрывает лишь половину тазобедренной части.

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В 2017 году на Met Gala модель дефилировала в платье. Это полностью прозрачная одежда-сетка, которая не скрывает части тела. Дизайнеры нечасто рискуют в одном образе совмещать стразы, сетку, асимметрию и глубокие вырезы. Это Кендалл не останавливает. Она может надевать любые комбинации, которые пожелает.

Кенадалл обожает комбинезоны, подчеркивающие то, что другие звезды обычно скрывают: они у модели с глубоким декольте и нижней полупрозрачной частью.

На празднование своего 21-летия модель была в серебристом мини-платье с очень глубоким декольте. Так она еще раз продемонстрировала свое идеальное тело.

Иногда красавица хочет быть "скромнее". На одно из публичных мероприятий она пришла в непрозрачном черном платье с глубоким декольте и пышными рукавами. То, что для Дженнер – "скромно", для других звезд все же откровенный образ.

По сравнению с другими нарядами модели этот образ может вполне выглядеть прилично, если она не поворачивается к камере боком. Но на самом деле в этом платье не только глубокое декольте и смелые разрезы, но и видны стринги звезды.

На подиум звезда выходит в более "закрытой" одежде. Это связано с тем, что такие образы для нее выбирают дизайнеры.

Знаменитость любит удивлять не только публику на светских мероприятиях, но и работников самолетов. Она и во время перелетов предпочитает "легкую" одежду.

На одну из вечеринок звезда пришла в образе Барби. И если прическа и макияж придают девушке скромность и детскую наивность, то платье напоминает женское белье, которое более уместно носить дома, в более интимной атмосфере.

Хоть платье и полупрозрачное, но перья на нем прикрывают тело звезды. В результате получился одновременно откровенный и галантный образ.

У Кендалл есть "суперспособность" – выглядеть строго и сдержанно в полупрозрачных нарядах. И это черное длинное платье – яркое тому подтверждение.

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