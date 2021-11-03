Кендалл Дженнер – 26: самые откровенные образы модели, которая любит "голые платья". Фото

Дария Скуб
Дария Скуб
Мода
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Кендалл Дженнер – 26: самые откровенные образы модели, которая любит 'голые платья'. Фото

В среду, 3 ноября, одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей XXI века Кендалл Дженнер отмечает 26-летие. Она любит шокировать публику смелыми нарядами: каждый ее выход на светских мероприятиях – очередная "сочная" статья в СМИ. А все потому, что звезда не стесняется дефилировать в так называемых голых платьях.

Вспомним экстравагантные и самые скандальные образы модели. Детали – в статье OBOZREVATEL.

1. Блуза и юбка

Если на официальной части инвента Met Gala Кендалл надевала более скромную одежду, то своим появлением на афтепати модель изумила гостей. Она была в прозрачной желтой блузе, похожей на полиэтиленовый пакет, и в юбке, которая скрывает лишь половину тазобедренной части.

Модель на афтепати Met Gala.
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2. Платье-сетка

В 2017 году на Met Gala модель дефилировала в платье. Это полностью прозрачная одежда-сетка, которая не скрывает части тела. Дизайнеры нечасто рискуют в одном образе совмещать стразы, сетку, асимметрию и глубокие вырезы. Это Кендалл не останавливает. Она может надевать любые комбинации, которые пожелает.

Одно из самых откровенных платьев Дженнер.
3. Комбинезон

Кенадалл обожает комбинезоны, подчеркивающие то, что другие звезды обычно скрывают: они у модели с глубоким декольте и нижней полупрозрачной частью.

Кендалл любит примерить смелые образы.
4. Серебристое платье

На празднование своего 21-летия модель была в серебристом мини-платье с очень глубоким декольте. Так она еще раз продемонстрировала свое идеальное тело.

Звезда на своем дне рождения.
5. Платье с пышными рукавами

Иногда красавица хочет быть "скромнее". На одно из публичных мероприятий она пришла в непрозрачном черном платье с глубоким декольте и пышными рукавами. То, что для Дженнер – "скромно", для других звезд все же откровенный образ.

Модель в платье с глубоким декольте.
6. Платье из церемонии Оскар

По сравнению с другими нарядами модели этот образ может вполне выглядеть прилично, если она не поворачивается к камере боком. Но на самом деле в этом платье не только глубокое декольте и смелые разрезы, но и видны стринги звезды.

Дженнер в платье с большим разрезом.
7. Подиумный наряд

На подиум звезда выходит в более "закрытой" одежде. Это связано с тем, что такие образы для нее выбирают дизайнеры.

Кендалл на подиуме Victoria's Secret.
8. Комбинезон-сетка

Знаменитость любит удивлять не только публику на светских мероприятиях, но и работников самолетов. Она и во время перелетов предпочитает "легкую" одежду.

Откровенный наряд звезды, который она выбрала для путешествия в самолете.
9. Барби

На одну из вечеринок звезда пришла в образе Барби. И если прическа и макияж придают девушке скромность и детскую наивность, то платье напоминает женское белье, которое более уместно носить дома, в более интимной атмосфере.

Модель в образе Барби.
10. Платье-феникс

Хоть платье и полупрозрачное, но перья на нем прикрывают тело звезды. В результате получился одновременно откровенный и галантный образ.

Дженнер в образе феникса.
11. Силуэтное черное платье

У Кендалл есть "суперспособность" – выглядеть строго и сдержанно в полупрозрачных нарядах. И это черное длинное платье – яркое тому подтверждение.

Кендалл в силуэтном платье.

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