Самые модные спортивные костюмы весны 2021 года. Фото

Среди главных покупок весны особого внимания заслуживают спортивные костюмы. Несколько лет назад их можно было увидеть только в тренажерных залах, однако сейчас невозможно представить гардероб без худи, спортивных бра и олимпиек.

OBOZREVATEL собрал трендовые модели спортивных костюмов, которые подчеркивают женственность и выглядят эффектно. Знаменитости и блогеры придумали крутые способы носить наряды по-новому.

Современные дизайнеры сочетают классические сапоги и пальто с оверсайз костюмом. Их особенность – контраст стилей и гармония оттенков.

Спортивные штаны в 2021 году, как и трендовые джинсы, стоит выбирать широкого покроя, без манжеты внизу. Изысканный образ будет женственным и гармоничным.

Пастельные оттенки до сих пор остаются актуальными. Нежный костюм можно дополнить кроссовками, лоферами или лодочками в зависимости от события и настроения.

Редкость, когда трендовая одежда является одновременно комфортной. Дизайнеры в этом сезоне использовали неоновые оттенки.

Чтобы выглядеть сексуально, девушки сочетают бра с лосинами, дополняя верх объемным пальто или жакетом.

Казалось, что обычная куртка, костюм и кроссовки – это довольно банальный образ, которым никого не удивишь. Однако, главная изюминка образа – комбинация цветов и фасон.

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