Что свидетельствует о том, что вы одеваетесь стильно и дорого. Фото
Стилист Екатерина Полякова рассказала, чтобы выглядеть дорого, необязательно нужно покупать дорогие вещи и аксессуары. По ее словам, основа дорогого стильного образа – это совершенно простые вещи вроде чистой головы, аккуратных ногтей, уместного макияжа и так далее.
Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Полякова рекомендует прислушаться к этим советам, чтобы выглядеть всегда эффектно.
- Чистые волосы
Основа стильного дорогого образа – ухоженные и чистые волосы. Кажется, банальным, но многие этим пренебрегают.
- Аккуратные ногти
Даже если вы отказались от покрытия, ухоженный вид ногтей нужно поддерживать – в салоне или самостоятельно.
- Умеренный макияж
Когда лицо полностью заштукатурено, брови и губы нарисованы по линейке, ресницы расходятся пучками – это никак не смотрится дорого.
- Актуальные украшения
Остерегайтесь устаревших немодных украшений, они сильно дешевят образ. Это крупные пластиковые бусы, кисточки, украшения гарнитуры и другие.
- Крой и материал
Вещи не должны сидеть на фигуре так, будто лопнут по швам. И материал не должен просвечивать – также крайне важен выбор белья.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.
Также стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.
Отметим, что в гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист рассказала о главных антитрендах 2021 года.