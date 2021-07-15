Что свидетельствует о том, что вы одеваетесь стильно и дорого. Фото

Стилист Екатерина Полякова рассказала, чтобы выглядеть дорого, необязательно нужно покупать дорогие вещи и аксессуары. По ее словам, основа дорогого стильного образа – это совершенно простые вещи вроде чистой головы, аккуратных ногтей, уместного макияжа и так далее.

Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Полякова рекомендует прислушаться к этим советам, чтобы выглядеть всегда эффектно.

Чистые волосы

Основа стильного дорогого образа – ухоженные и чистые волосы. Кажется, банальным, но многие этим пренебрегают.

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Аккуратные ногти

Даже если вы отказались от покрытия, ухоженный вид ногтей нужно поддерживать – в салоне или самостоятельно.

Умеренный макияж

Когда лицо полностью заштукатурено, брови и губы нарисованы по линейке, ресницы расходятся пучками – это никак не смотрится дорого.

Актуальные украшения

Остерегайтесь устаревших немодных украшений, они сильно дешевят образ. Это крупные пластиковые бусы, кисточки, украшения гарнитуры и другие.

Крой и материал

Вещи не должны сидеть на фигуре так, будто лопнут по швам. И материал не должен просвечивать – также крайне важен выбор белья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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