Какие шорты категорически нельзя носить зимой: это антитренд. Советы Андре Тана

Украинский модельер Андре Тан обратил внимание девушек на главный антитренд зимы-2022 – джинсовые шорты. Этот элемент гардероба категорически нельзя носить под черные плотные колготки, иначе будьте готовы получить модный приговор.

В эфире программы "Модный тюнинг" на радио "Люкс ФМ" дизайнер рассказал, какие модели стоит рассмотреть в качестве альтернативы. OBOZREVATEL послушал эксперта и собрал для вас идеи стильных образов с шортами.

"Джинсовые шорты с колготами 100 den – это антитренд. Если все-таки хотите шорты зимой, то выбирайте кожу или шерсть. Носите ее с массивными ботинками или широкими сапогами", – посоветовал Андре Тан.

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Кожаные изделия в этом сезоне пользуются особой популярностью. Знаменитые модницы попробовали в 2021-м все: кожаные штаны, юбки, платья, пиджаки, плащи и даже головные уборы. Не обошел этот материал и шорты. Американская модель Кендалл Дженнер, к примеру, примерила актуальные широкие бермуды из черной кожи. Если вам не подходит фасон удлиненных широких шорт, то можно смело рассматривать варианты покороче.

Не ограничивайтесь исключительно черной цветовой гаммой. Этой зимой будут интереснее смотреться шорты благородных оттенков: шоколадный, бордовый, изумрудный, темно-синий.

Шерстяные шорты с плотными колготами смогут сделать образ не только стильным, но и теплым. Как и в предыдущем случае, стоит присмотреться к бермудам. Однако, выбирайте вещь исходя из своего типа фигуры.

Помимо кожи и шерсти, присмотритесь к актуальным вельветовым и стеганым шортам. И первый, и второй вариант отлично будут смотреться с грубыми ботинками на шнуровке и элегантными сапогами на каблуке.

Ранее OBOZREVATEL писал про 7 обувных трендов этой зимы. Ботинки на завязках, грубые и практичные хайкеры, казаки и другие актуальные модели не только сохранят тепло в ногах, но и будут стильно смотреться с любым образом.