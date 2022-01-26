Какая верхняя одежда никогда не выйдет из моды. 10 моделей

Всем известно, что тренды меняются буквально ежемесячно и какие-то позиции верхней одежды перестают быть актуальными, однако есть такие классические вещи, которые никогда не выходят из моды. Среди них, тренч, косуха, джинсовая куртка и другое.

Не трудно согласится с тем, что легче дополнять трендами базовые, классические вещи, чем носить исключительно их, пишет Marie Clair. Ниже приведены 10 вариантов верхней одежды на любой случай и настроение (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Вневременная классика, подходящая на демисезонный период – тренч. Он остается актуальным во все времена, потому что его легко можно сочетать практически с любой одеждой, он всегда выглядит стильно и не принужденно, а также в нем всегда удобно.

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Косуха ассоциируется с курткой панков, рокеров и байкеров, но это не мешает внедрить ее в свой гардероб и носить в обычной жизни. Это тот элемент гардероба, который добавляет образу уверенности и небрежного шика.

Не столь популярная, но одна из культовых – куртка-сафари. Еще одна вневременная классика с объемными накладными карманами, крупными пуговицами, природной гаммой оттенков. К слову, такую модель любят именитые бренды Dolce&Gabbana, Banana Republic, Michael Kors и другие.

Любимая многими джинсовая куртка не выйдет из моды, кажется никогда. Без любимого денима, будто вовсе нельзя обойтись. Это универсальная модель, которая будет актуальна практически на любой выход на улицу.

Что касается роскошной и элегантной классики, то это бесспорно пальто, а в особенности с запахом, прямое или "кокон". Природные тона такой верхней одежды придают максимально идеальный вид.

Бомбер – этот вариант верхней одежды прекрасно подойдет тем, кто любит объемные вещи или связан со спортом, поскольку такие куртки всегда ассоциировались с гардеробом американских университетских спортсменов.

Любимый вид верхней одежды многих – пуховик. Он бывает разные размеров, длины и цветов, что говорит о его универсальности. Важно обращать внимание на эти три пункта (фасон, длина и цвет), поскольку они могут выдать свою старомодность, а также прибавить лишние килограммы.

Парка – простая, удобная куртка с капюшоном, которая вписывается в гардероб в стиле casual. Она хороша благодаря свободному крою, из-за чего можно надевать под низ объемные свитера или несколько слоев вещей.

Каждый год большинство именитых брендов отказываются от натурального меха, однако шубы все равно остаются на пике популярности. А вот выбор меха – натуральный, искусственный или эко – остается за каждым лично. В последнее время на подиумах и в повседневной жизни замечают светлые тона шуб или яркие.

Дубленка – одна из самых неотъемлемых вещей в гардеробе, которая способна дополнить любой образ. Она может быть укороченной, средней или длинной, но, во всяком случае, дубленки будут актуальны еще очень долго.

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