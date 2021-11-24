Как выглядит самая модная челка сезона. Фото и способы укладки

Стричь челку или не стричь? Философский вопрос, над которым хотя бы раз в жизни задумывалась каждая девушка. Если вы все-таки решились на этот смелый шаг, то именитые модели и голливудские актрисы показали самую модную прическу этого сезона.

Густая челка – новый тренд, навеянный французскими фильмами, который смело практикуют стилисты знаменитостей. Например, обновленный имидж показала в своем Instagram-аккаунте американская модель Джиджи Хадид. OBOZREVATEL разобрался, каким должен быть плотный чубчик и кому он подходит (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Акцент на густой челке можно увидеть и на показах итальянского дома моды Versace. Моделям сделали ультракороткие челки как у главных героинь фильмов "Амели" или "Девушка с татуировкой дракона".

Важно учитывать, что такая прическа подойдет не всем. Пожалуй, главный критерий – наличие толстых и сильных волос. На тонких локонах челка будет выглядеть скудно, визуально уменьшая объем.

Французская челка может быть и длинной. На показах брендов Marni и Iceberg волосы закрывали брови манекенщиц.

Считается, что ровная челка от макушки больше идет девушкам моложе, нежели дамам за 40. Первые больше склонны к экспериментам со внешностью, а волосы у них растут быстрее. Поэтому, если вдруг смена имиджа окажется ошибкой, нужно недолго подождать, чтобы она сама исправилась.

Больше всего густая челка подходит обладательницам овального лица. Такие девушки могут позволить себе практически любую укладку или стрижку. Не стоит спешить подстригать волосы блондинкам. А вот брюнетки, шатенки и рыжие могут рискнуть – им челка подходит больше.

Если же вы никак не решаетесь на эксперимент, можно последовать примеру актрисы Зендаи, которая использует накладные пряди.

Ранее OBOZREVATEL писал, что существует несколько секретов, которые помогут при ношении шапки сохранить укладку. Учтите, что активное использование лаков, пены для волос или мусса не сохранит прическу под головным убором. Детальнее – читайте в нашем материале.