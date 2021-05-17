Как выглядеть модно даже в дождливую погоду: образы фешн-блогеров. Фото

Модные эксперты рассекретили, что для дождливой погоды отлично подойдут кроссовки с высокими носками или неоновые резиновые галоши Bottega Veneta, стильные тренчи, куртки-бомберы и плащи.

Издание Vogue UA сообщает, что также в пасмурные дни спасти модный лук можно с помощью бейсболок, панам, косынок и капюшонов. На собственном примере варианты "дождливых" нарядов продемонстрировали фешн-блогеры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Так, Instagram-знаменитости предпочитают в такую погоду надевать спортивные куртки, а также разнообразные тренчи – от классического до цветного современного кроя. К примеру, немецкая модница Каро Даур в дождливые дни выбирает брюки-бананы, базовую футболку, украшение-цепь, туфли и модный молочный тренч. Или, например, Вики Радер скомбинировала белую рубашку, брюки-палаццо, лоферы в мужском стиле, темно-зеленый тренч и панаму.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в рамках проекта Be In Vogue редакция издания Vogue продолжает рассказывать о главных модных тенденциях весенне-летнего сезона 2021. Так, платье с цветочным принтом станет лучшим украшением гардероба, сделав образ женственным и легким.