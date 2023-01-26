Как собрать идеальный капсульный гардероб на все случаи жизни: советы на 2023 год

Капсульный гардероб – спасение каждой девушки, ведь он экономит не только силы и время, но и деньги. Это ограниченный набор базовых вещей, который закрывает все потребности представительниц прекрасного пола. Собрав одну или несколько капсул, вы сможете быть всегда на высоте и забыть о проблеме под названием "нечего надеть".

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OBOZREVATEL расскажет, какие элементы должны входить в капсульный гардероб, чтобы у леди больше не возникало вопросов "что с чем сочетать". Количество одежды эксперты определяют по-разному. Одни считают, что оптимальное число – 30, другие – 15, а третьи ограничиваются десятью (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Черные джинсы

Черные джинсы станут отличной базой как для наряда для прогулки, так и для похода в клуб или на совещание. Классика всегда в моде. Приобретите сдержанные джинсы чернильного оттенка без декора.

Уютный свитер

Универсальная вещь в вашем гардеробе. Можно надевать как зимой, под пуховик, так и летом поверх платья-комбинации. Выбирайте нейтральные оттенки и свободный крой.

Черная водолазка

Еще одна незаменимая вещь в вашем гардеробе. Ее можно обыграть как угодно. Собираетесь на свидание? Надевайте гольф с мини-юбкой и пиджаком оверсайз. Едете на природу? Накиньте джемпер и завершите образ джинсами-момами.

Кожаная куртка

Куртка из кожи на все сезоны и времена. Только помните, в 2023 году самыми модными считаются однотонные изделия без декора и принтов. Приталенные модели – неактуальны.

Худи оверсайз

Эта часть гардероба – мастхев для каждой модницы, так как с худи можно составить супер стильный образ. Как вариант – надевайте эту вещь с джинсами скинни и кроссовками или же с летним платьем и шпилькой.

Юбка длины макси

Макси-юбки делают владелицу очень женственной и сексуальной. Сочетайте с укороченными футболками для создания классического летнего силуэта или с облегающим джемпером, чтобы выглядеть стильно.

Клетчатая рубашка

Простая белая футболка, джинсы и клетчатая рубашка – тандем, который вряд ли когда-то наскучит и станет неактуальным. Любите яркие цвета – приобретите пеструю рубашку. Если вы поклонница спокойной палитры – черное, коричневое, серое или молочное изделие точно не залежится у вас в шкафу.

Широкие брюки

Широкие брюки немного большего размера, чем вы обычно носите – единственные, на которые стоит обратить внимание в этом году. Они добавляют очарования футболкам, джемперам, топам и классической черной водолазке, речь о которой шла выше.

Топ в морскую полоску

Морские мотивы все еще популярны. Если вы немного устали от данного принта, отдайте предпочтение яркому топу с небольшой надписью на груди.

Бейсбольная кепка

Эта вещь станет спасением, если сегодня ваши волосы выглядят не наилучшим образом. Звезды доказывают, кепку можно сочетать как со спортивным и кэжуал нарядом, так и с офисным стилем, чтобы добавить немного изюминки.

Кеды

Универсальная пара обуви, которую можно носить с платьями, юбками, джинсами и брюками. Они непременно выручат, если девушка имеет плотный график и не намерена жертвовать своим комфортом.

Как писал OBOZREVATEL, есть несколько антитрендов, которые точно не стоит брать с собой в 2023 год. Среди вещей, которые попали в немилость фешн-экспертов – пальто на молнии, платье футляр и бандажное. Детальнее – читайте в нашем материале.

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