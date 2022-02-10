Как правильно носить платок с пальто. Модная шпаргалка на все случаи жизни

На смену теплым пуховикам и шапкам с шарфами к концу зимы начала приходить более легкая верхняя одежда и аксессуары. Одним из самых популярных весенних элементов гардероба остается пальто, которое традиционно комбинируют с шелковым платком.

Такой образ считается уместным для ветреных, но уже не морозных дней. В связи этим эксперты модного издания Harper's Bazaar назвали несколько способов стильно и эффектно завязать платок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, существует два распространенных варианта – на голову и на шею, но каждый из них имеет множество простых и эффективных стилистических трюков, которые помогут освежить наряд.

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На голову

Одним из классических способов защитить прическу от ветра остается так называемая "косынка". Ее особенность заключается в том, что квадратный платок складывают вдвое, накидывают на голову и завязывают под подбородком.

Таким образом сзади волосы прячутся под самодельный головной убор, который элегантно "ложится" на верхнюю одежду.

Можно изменить концепцию, вытащив пряди из-под косынки и плотнее завязав на узелок, чтобы она не спадала с головы.

Кроме того, существует вариант – спрятать бантик или узелок внутрь.

Также довольно распространенным способом является завязать платок на голову и закрутить вокруг шеи как кинозвезды 50-х.

На шею

Можно плотно обернуть платок вокруг шеи, оставив угол спереди. Это поможет уберечь горло и шею от ветра и мороза, а также будет элегантно выглядывать с пальто.

Для желающих в полной мере продемонстрировать красоту аксессуара, эксперты рекомендуют оставить кончик висеть, а верхнюю одежду расстегнуть.

Модницам, использующим платок не для защиты от непогоды, а для красоты, можно небрежно завязать его на плечах, открыв окружающим особенности принта.

Напоследок длинный шелковый платок можно носить, как обычный шарф. То есть легко закрутить на шее, пустив два конца свисать по пальто.

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