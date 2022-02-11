У меня часто спрашивают как у стилиста о том, какие аксессуары следует добавить к той или иной одежде. Ведь, как говорится, дьявол кроется в деталях, - одна старомодная шапочка или шляпа могут полностью перечеркнуть ваш образ, даже если вы купили total look у лучшего дизайнера или с витрины бренда. С чем правильно носить верхнюю одежду, чтобы быть в тренде 2022? Какие головные уборы актуальны в этом году и с чем их сочетать - разберём далее.

Шапки-бини

Безусловный маст-хэв этого сезона – шапка-бини, универсальный головной убор и невероятно демократичный, так как идет абсолютно всем и очень легко сочетается с любой верхней одеждой.

Бини (от английского "фасолина") - это по сути любая вязаная шапка аскетичного дизайна без завязок и застежек, которая плотно прилегает к голове и надежно защищает от холода и ветра. Раньше это был обязательный элемент одежды рабочих и студентов, а сегодня шапка бини - лидер street style по головным уборам как мужской, так и женской моды.

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Как носить шапку-бини

Выбирайте фасон оверсайз, высокую шапку, в форме лопаты либо более спортивный вариант для придания образу некой расслабленности в сочетании даже с классическим пальто. Идеально сочетается с пуховиками и шубками из экомеха и создает особенно стильный образ в сочетании с солцезащитными очками и небрежно выпущенными волосами.

Балаклава

Новый тренд 2022-го года среди головных уборов – вязаная либо трикотажная шапка с прорезью для глаз, которая закрывает лицо и шею. Мусульмане трактуют балаклаву как видоизмененный хиджаб, а некоторые считают продуктом "карантинной моды", который сочетает в себе шапку с маской.

Как носить балаклаву

Этот головной убор осмелится носить не каждый – он невероятно эксцентричен и притягивает к себе взгляды, как символ бунта личности.

Балаклава может стать "перчинкой" в вашем гардеробе, если добавить ее как нотку сексуальности. Поэтому попробуйте сочетать с солнцезащитными очками и объемными дутыми куртками из экокожи для придания виду дерзости, чтобы не быть похожими на ребенка, которого не забрали из садика. Также этот аксессуар подойдет под пальто из экомеха или альпаки.

Как вы уже догадались, об укладке можно забыть – балаклава предполагает ультракороткие волосы либо гладкую прическу.

Кстати, если все еще сомневаетесь с чем носить балаклаву, можно подсмотреть идеи у знаменитостей! Например, у известного модника рэпера Канье Уэста, который носит их еще с 2014-го года.

Кепка

Кепка и в этом году не осталась в стороне – этот классический головной убор идет практически любой женщине. В 2022-м в моде маскулинная кепка-восьмиклинка, или как ее еще называют, "хулиганка", которая была заимствована из мужского гардероба. Они могут быть в клетку, как кепка рабочего, или кожаной, как кепка таксиста.

Как носить кепку

Выбирайте кепку из плотной ткани, которая держит объем, обязательно по форме головы и учитываем длину и ширину козырька в зависимости от типа вашего лица - доверьтесь своему вкусу. В зависимости от фактуры и расцветки вашей кепки, создаем соответствующие образы. Например: лаконичный образ при сочетании восьмиклинки в клетку с жакетом, дерзкий образ с кожаной "хулиганкой" либо же легкий в льняной кепке с платьем.

Панамы

Стильная альтернатива обычным шапкам, которая в тренде уже второй сезон. Из любимого головного убора дачников и японских туристов панама уверенно перекочевала в ряды остромодных предметов городского шика. В этом году особенно актуальны зимние варианты панамы из искусственного меха или искусственной овчины.

Как носить панаму

В зависимости от фактуры подходят под любой стиль. Меховые панамы круто смотрятся с шубками тедди и со свитером оверсайз, а модели из кожи можно носить с дубленками, дутыми куртками, меховыми и шерстяными пальто.

Косынки

Очень смелый головной убор из какого-то далекого прошлого – то ли из прабабушкиных традиций, то ли из элегантной моды 60-х. Поэтому нужно тщательно подбирать весь образ, чтобы не превратиться в бабушку!

Как носить косынку

Идеально смотрится образ total look в коже с кожаной косынкой и солнцезащитными очками. Дутые варианты косинки прекрасно подходят к пуховикам и шубам в холодное время. Смело выглядят фешн-луки с шелковыми косынками в сочетании с огромными солнцезащитными очками и перчатками.

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