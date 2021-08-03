Фруктовый принт стал настоящей модной находкой летнего сезона 2021. Фото

Сложно представить лето без спелых фруктов, коктейлей и моря. Именно они стали источником вдохновения для многих дизайнеров, которые решили изобразить фруктовые принты на своих творениях – платьях, футболках, блузах и даже сумках.

История этого тренда началась еще в XVIII веке. В те времена аристократы с удовольствием носили платья с фруктовым принтом и шляпки, украшенные настоящими ягодами. Об этом пишет издание Harpers Bazaar (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На некоторый период времени популярность на фруктовые принты приутихла, однако в 1939 году она вернулась снова. Дизайнер Эльза Скиапарелли украсила шляпку виноградном и фруктовый принт снова оказался на пике популярности.

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В 2021 году фруктовые мотивы можно увидеть в летних коллекциях всемирно известных брендов: Gucci, Dolce & Gabanna, Moschino, Chloé, а также в магазинах масс-маркета.

Эффектнее всего с таким принтом смотрятся сумки или аксессуары. К примеру, сумка "гигантская клубника", как у Nolcha, арбуз, как у Loewe, или крупные сережки в форме лимонов Dolce & Gabbana.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова поделилась с модницами несколькими модными правилами, которые давно устарели. Среди них – обувь и сумка одного цвета, спортивная одежда только в зал и даже пайетки для вечернего выхода.