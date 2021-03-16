Французский маникюр 2021: названы трендовые варианты дизайна. Фото
Французский маникюр переживает новый бум популярности. И сейчас под ним понимают не просто скромный белый кончик на бежевом или розовом фоне. В моде в 2021 году – креативные вариации.
Среди них – цветной френч, кружевной, с металлическими акцентами и многие другие. В связи с этим OBOZREVATEL решил сделать подборку самых стильных вариантов французского маникюра (чтобы просмотреть все фото, доскролльте новость до конца).Цветной френч
Разные цветные полоски на ногтях делают френч ярким и освежают образ в целом. Популярными оттенками для данного варианта маникюра являются желтый, красный, мятный и ярко-розовый.
В последнее время популярным стал французский маникюр, дополненный разного рода нейл-артом: пейзажами, цветками, геометрией и многим другим. Он прекрасно впишется под любой образ.
Кружева способны преобразить классический французский маникюр и придать образу женственности и нежности. Исполнение завитков может присутствовать как на одной ногтевой пластине, так и на всех ногтях.
Такой дизайн маникюра будет актуальным не только в День святого Валентина, но и в любое другое время года. Сердечки, нарисованные на кончике ногтя во французском маникюре, выглядят игриво и добавляют вашему образу легкости.
В 2021 году также популярен французский маникюр с двумя цветными полосками. Он выглядит очень необычно, но при этом современно и стильно.
При выборе маникюра можно поиграть с цветами и выбрать для дизайна что-то новое и необычное. Кончики ногтей можно украсить лаком с металлическим блеском, или же специальными наклейками, фольгой, пайетками.
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