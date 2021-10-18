Эмма Уотсон засветилась на красной дорожке в свадебном платье и штанах. Фото

Популярная 39-летняя британская киноактриса Эмма Уотсон впервые за два года появилась на красной дорожке. Знаменитость заметили на первой церемонии награждения экологической премии Earthshot Prize в Лондоне, которую основали герцоги Кембриджские.

Однако если быть точным, ковровая дорожка была не красной, а зеленой, поскольку на мероприятии чествовали инициативы в области окружающей среды. О том, как выглядела Эмма Уотсон на экопремии, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Для выхода в свет актриса предпочла смелый наряд от британского дизайнера Харриса Рида. Эмма была одета в асимметричный объемный топ с открытой спиной и отделкой из кружева, который был изготовлен из винтажного платья невесты.

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С одной стороны топ длиною в пол, а с другой стороны по линию талии. С левого бока актриса можно заметить, что она в черных узких брюках-клеш и в массивных ботинках.

Образ знаменитость завершила аксессуарами в виде сережек с жемчугом, тоненьких браслетов и массивных колец. Также она сделала естественный макияж с акцентом на глаза, а волосы актриса аккуратно уложила в легкие локоны.

Коротко о знаменитости:

Эмма Уотсон – британская актриса и фотомодель. Родилась в 1990 году в пригороде Парижа во Франции. Полное имя Эмма Шарлотта Дюэрр Уотсон. Получила огромную популярность после роли в фильме о Гарри Поттере, где сыграла Гермиону Гренйджер. Известна по ролям в фильмах "Балетные туфельки", "Элитное общество", "Ной", "Затмение", "Красавица и чудовище", "Маленькие женщины" и другие. В 2009 году актрису занесли в Кингу рекордов Гиннеса, как самую высокооплачиваемую актрису десятилетия.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Эмму Уотсон заметили в компании богатого наследника торговой империи Topshop – 28-летнего Брэндона Грина. Пара засветилась в аэропорту Лондона.